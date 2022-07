Biden declara estado de emergencia por inundaciones en Kentucky; ya son 15 muertos

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes la declaración del estado de emergencia ante las inundaciones en el estado de Kentucky, que dejaron hasta el momento 15 muertos y decenas de miles de desplazados; siendo de las peores registradas en la historia del territorio.

Al saldo de víctimas anunciado a primera hora de este viernes por el Gobernador Andy Beshear hay que añadir al menos una docena de puentes arrasados en el condado de Perry, uno de los seis bajo alerta máxima por unas lluvias que arrasaron poblaciones enteras como Whitesburg o Hazard.

Aproximadamente 25 mil residentes del estado fueron afectados por las inundaciones mientras que el Gobernador Beshear avisó a la población y a los medios de que el número de fallecidos podría duplicarse en las próximas horas.

Los pronósticos para el próximo fin de semana anticipan nuevas crecidas el sábado en algunas zonas del estado, y las inundaciones y los deslaves “seguirán siendo una preocupación debido a la saturación de los terrenos”, comunicó el Gobernador en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el Gobernador aseguró que, a la espera de una valoración concreta, “el daño sufrido es enorme y la recuperación [del estado] será un esfuerzo a largo plazo”.

Whitesburg, Ky. The middle school is nearly under water. Numerous homes with only the crest of roofs showing AFTER the water has receded in the past few hours. These folks need help. #kywx@spann @JimCantore @ReedTimmerAccu @ryanhallyall @nwsjacksonky pic.twitter.com/hCah7gVYsM

— Billy Bowling (@babowling12) July 28, 2022