ENTREVISTA ¬ El Ministro habla de “rebelión” para deslegitimar al gobierno: Almaguer

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales al tiempo que habla de “rebelión” para deslegitimar al gobierno, afirmó Hamlet García Almaguer, Consejero nacional de Morena.

En entrevista con “Los Periodistas”, el exdiputado federal aseguró que el proyecto es también una amenaza directa hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues compra el discurso de que en México existe un régimen dictatorial.

—¿Es una amenaza del Ministro al Gobierno, directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum?, se le preguntó.

“El proyecto tiene un cúmulo se maromas que nunca antes había visto. Yo les aseguro que si fuera una reforma que tocara la integración del Poder Ejecutivo o que tocara la integración del Poder Legislativo ni se meterían o si fuera un caso de los derechos de los trabajadores o del derecho al agua, pero en este caso es evidente que sí tienen un conflicto de interés”.

García Almaguer afirmó que el proyecto de González Alcántara Carrancá busca comparar el régimen democrático en el que actualmente se encuentra el país con una rebelión.

“Otra ofensa al pueblo de Mexico, y esta sí me parece muy grave, está en la página 50. Está comparando una rebelión, un régimen antidemocrático que modifica principios sustanciales de la constitución con lo que se está haciendo ahora. Todo deriva de la Reforma Judicial, que ya es texto constitucional, de la democracia pura. Aquí el Ministro está comparando una rebelión con un régimen democrático”.

El exlegislador lamentó que el proyecto de González Alcántara Carrancá trate de deslegitimar el mandato popular de más de 36 millones de mexicanos que respaldaron el llamado Plan C de Morena.

“A los 36 millones de mexicanos que votaron el 2 de junio, que lo hicieron conscientemente, les está diciendo que son menos que los mexicanos que votaron por el Constituyente de 1917. Evidentemente es un atentado en contra del movimiento, en contra del expresidente López Obrador, en contra de la Presidenta Sheinbaum, en contra de la mayoría porque está pretendiendo deslegitimar o comparar como si esto fuera un régimen transitorio de revuelta o de usurpación, como algo que hubiera llegado por la vía de las armas y no de las urnas al poder. Para ellos no existe hoy un régimen democrático, no es un régimen que haya obtenido un triunfo legítimo”.