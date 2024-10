Los ministros renuncian desde ahora para garantizarse un jugoso retiro: Sheinbaum

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los siete ministros que presentaron su renuncia por no estar de acuerdo con la Reforma Judicial lo hicieron para gozar del millonario haber de retiro.

“Los ministros que presentan su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro, si no presentan su renuncia no tendrían los haberes, que es un montón de dinero”, destacó la Presidencia en su conferencia matutina.

Agregó que presentan su renuncia porque la propia reforma dice que si la presentan se llevan los haberes. “Ese es el marco en que se está dando su renuncias”.

La tarde del lunes se difundió que siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentarán este martes su renuncia como miembros del Máximo Tribunal del país, la cual se hará efectiva en agosto de 2025. Esta decisión, que se prevé se haga oficial este 29 de octubre, les permitirá acceder a un “haber de retiro” vitalicio, tal como lo establece la Ley.

Los ministros que renunciarían a su cargo son Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia presidenta Norma Piña Hernández.

En tanto, las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres se mantendrán en su cargo por ahora. En el caso del Ministro Luis María Aguilar Morales, este concluirá su encargo de 15 años de servicio el próximo 30 de noviembre.

En efecto, la reciente Reforma Judicial establece que los ministros en activo que deseen conservar su derecho al retiro deben renunciar este año, aunque esta se haga efectiva el 2025. En el proceso electoral que se realizará el domingo primero de junio del 2025, se elegirán nueve ministros, para renovar totalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando los ministros se retiran sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, también tienen derecho a esta remuneración, pero de manera proporcional al tiempo de su desempeño: como sucede con Eduardo Medina Mora, quien estuvo poco más de tres años, y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se desempeñó como Ministro 13 años.

El Artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que “al retirarse del cargo, las y los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo”.

Y concluye: “En caso de fallecimiento de las y los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos e hijas menores o que tengan alguna incapacidad para trabajar para su subsistencia tendrán derecho a una pensión equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio Ministro o Ministra. El o la cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio, al contraer matrimonio o al entrar en concubinato, y los menores al cumplir la mayoría de edad”.

Actualmente hay 9 Ministros en retiro, producto de la Reforma de Enresto Zedillo, que reciben hoy en día una pensión vitalicia. Los otros, de acuerdo con información del propio Poder Judicial, son: Victoria Adato Green, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Irma Cue Sarquis, José de Jesús Duarte Cano, Clementina Gil Guillen, Luis Felipe López Contreras, Ulises Sergio Schmill Orodoñez, Carlos Sempe Minvielle.

Los otros 10 ministros que se han retirado desde 2009 reciben un “haber por retiro”, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es de carácter vitalicio y equivalente al 100 por ciento durante los dos primeros años y al ochenta por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a las y los ministros en activo. Es el caso de: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y José Fernando Franco González-Salas.

PROYECTO DE MINISTRO “NO ES CORRECTO”

Sobre el proyecto que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta consideró que no es correcto, ya que la Suprema Corte no puede legislar ni echar abajo una reforma constitucional.

“Lo hemos dicho aquí y hay que revisar el marco jurídico, ls partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede legislar, es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan porque los ministros conocen lo que estoy diciendo, saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este Ministro”.