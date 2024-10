Ministro que llevó risas a Harvard renuncia con CARTA lagrimosa. No cita su pensión

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien fue a Harvard en días pasados para arremeter contra la Reforma al Poder Judicial, hizo oficial su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al no considerarse un candidato para un cargo que depende del apoyo popular. No mencionó el dato de su millonario haber de retiro.

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato para un cargo que depende del apoyo popular”, se lee en la carta de renuncia del Ministro, la cual fue enviada este martes al Senado.