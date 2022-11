Irán amenazó a familiares de futbolistas tras no cantar su himno en Qatar: CNN

Madrid, 29 Nov. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Irán habría amenazado a familiares de los jugadores de la selección de futbol que participan en el Mundial de Qatar con encarcelarlos y torturarlos si los futbolistas “no se comportan bien”, tras la polémica al negarse a cantar el himno en el partido inaugural contra Inglaterra, según fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN.

Esta fuente ha resaltado que, tras la negativa de los futbolistas a cantar el himno antes de su partido contra la selección inglesa, celebrado el 21 de noviembre, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros de la Guardia Revolucionaria, que amenazaron con “violencia y tortura” a sus familiares si no cantaban el himno o se sumaban a las protestas contra las autoridades. Tras ello, los jugadores cantaron el himno antes del partido contra Gales, que se saldó con victoria iraní.

Así, esta fuente, que supervisa a las agencias de seguridad iraníes en Qatar con motivo de la celebración del Mundial, ha subrayado que “hay un gran número de oficiales de seguridad de Irán en Qatar recopilando información y vigilando a los jugadores”. En este sentido, ha manifestado que Teherán prometió “regalos y coches” a los futbolistas antes del partido contra Inglaterra, si bien realizaron las amenazas tras la derrota y su negativa a cantar el himno.

Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match;

Some of the Iranian crowed booing their own national anthem

It is censored in Iran

pic.twitter.com/PWMI88A4YO

— Popitics (@Popitics1) November 22, 2022