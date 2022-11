García Luna es llamado a testificar este miércoles... ya sea presencial o por video

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– El Juez Brian Cogan ordenó una audiencia extraordinaria en el caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna para mañana miércoles sin especificar el motivo.

La audiencia es a las 14:15 horas, tiempo del este de los Estados Unidos, según la petición que fue respondida de inmediato por el Fiscal General de Brooklyn Breon Peace.

Los fiscales le dijeron al Juez que los alguaciles estadounidenses “no pueden transportar al acusado para una comparecencia en persona”, así que la audiencia puede celebrarse uniéndose por teléfono o video desde la cárcel.

