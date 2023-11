La visita de Claudia no tiene que ver con cuestiones partidistas; somos amigos: AMLO

Luego de ser vista en las inmediaciones de Palacio Nacional la mañana del martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana una reunión con la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, con quien comentó distintos temas ajenos a la política.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció esta mañana algunos detalles sobre la reunión que mantuvo con la única precandidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia para ocupar la Presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa de los reporteros durante la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel contó que durante el encuentro que mantuvo con la exjefa de Gobierno el pasado martes en Palacio Nacional se comentaron temas ajenos a la política.

“Vino. Tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas”, explicó el Presidente. “¿Cuáles?”, preguntó la prensa. “Pues cómo le ha ido. Somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco”, continuó.

“Es una visita que no tiene nada qué ver, aún cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella. No lo hago. Eso lo va decidir la gente, pero sí es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco”, detalló.

En este sentido, el Presidente aclaró que no hablaron del exaspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard: “No, no, no. Yo ya de eso no hablo. Es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y mi compañera”, expresó.

“Nada más: ‘¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?’. Y ella también me pregunta. Sobre eso platicamos. Cuando se pueda, que sea que yo la pueda invitar o ella me invite a cenar, o a ir a algún lugar, pues sí la veo”, narró.

Respecto a si ofreció algunas recomendaciones a Claudia en su camino hacia las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2024, Andrés Manuel declaró que esto no fue necesario, pues Sheinbaum tiene la preparación académica suficiente.

“Claudia es muy inteligente, mucho muy inteligente. No lo olviden. Si vamos a la formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado. Yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura. Claudia es muy inteligente. Es honesta. Tenemos pues relaciones de amistad de años. Ya les conté de cuando la conocí en el 2000, hace 23 años”.

Claudia Sheinbaum llegando a Palacio Nacional ¿La elección de Estado en marcha? Por cierto ¿Dónde dejo las camionetas?#SomosRedd pic.twitter.com/azGNV6tWRm — Noticias RedMX (@noticiasredmx) November 28, 2023

“La estimo muchísimo y ¿de qué estuvimos hablando? De nuestra situación familiar, me preguntó dónde está Beatriz [Gutiérrez Müller]. Andaba Beatriz en un fandango por la lectura en Mazatlán”, agregó.

Finalmente el Presidente expresó que no espera una visita de Sheinbaum en fechas próximas: “Ella cuando quiera venir, más adelante a lo mejor sí, pero eso lo va a decidir el pueblo. El pueblo manda en la democracia”, concluyó.

El pasado martes, Claudia Sheinbaum fue vista mientras salía en un automóvil del Palacio Nacional. La Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fue vista a bordo de un Aveo que dejaba el recinto por el estacionamiento que da a la calle Correo Mayor.

Esta fue la primera vez que Sheinbaum tuvo una junta con el mandatario desde que comenzó su precampaña como aspirante de la izquierda a ocupar la Presidencia en 2024 el pasado 7 de septiembre, cuando recibió el bastón de mando de las manos de Andrés Manuel.

La reunión se llevó a cabo en el marco del inicio oficial del periodo electoral con el arranque de las precampañas para la Presidencia; aunque Sheinbaum ya visitó Veracruz y Jalisco para dar su respaldo a las respectivas candidatas a ocupar la gubernatura del estado.