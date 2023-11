“El Tartas”, jefe de plaza del Cártel del Noreste, es detenido en Nuevo Laredo

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Autoridades de Tamaulipas confirmaron este miércoles que se llevó a cabo la detención de César Alejandro “N”, conocido como “El Tartas”, quien formaba parte de Cártel del Noreste.

En un operativo realizado entre elementos del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades locales, fue detenido en la ciudad de Nuevo Laredo, César Alejandro “N”, quien fue previamente identificado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en dicha zona.

Según reportes de las autoridades, la aprehensión se realizó poco antes de las 7:00 horas, mientras el presunto delincuente se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Infonavit Fundadores.

Después de su captura, César Alejandro “N” fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, en donde ingresó a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con información de medios locales, al momento de su detención, César “N” portaba un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 27 cartuchos y dos mil pastillas de fentanilo.

A través de un comunicado, el Gobierno de Tamaulipas informó que a pesar del operativo para arrestar al miembro del cártel delictivo, no se registra ninguna situación de riesgo en la ciudad de Nuevo Laredo.

Esto ocurrió luego de que el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo solicitó a su personal refugiarse en un lugar seguro a través de sus redes sociales.

U.S. Consulate Nuevo Laredo is receiving reports of increased government of Mexico activity in Nuevo Laredo. Out of an abundance of caution, shelter in place until further notice. U.S. government employees have been instructed to [shelter in place/avoid the area] until further… pic.twitter.com/XmJnZE5l3m

— USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 29, 2023