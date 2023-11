Astrónomos descubren sistema solar que orbita en perfecta sintonía en la Vía Láctea

Por Marcia Dunn

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP).— Astrónomos han descubierto un raro sistema solar en perfecta sintonía, compuesto por seis planetas que se desplazan como una gran orquesta cósmica no afectada por fuerzas externas desde su nacimiento hace miles de millones de años.

El hallazgo, anunciado este miércoles, puede ayudar a explicar cómo surgieron los sistemas solares en la Vía Láctea. El sistema en cuestión se encuentra a 100 años luz de la Tierra, en la constelación Cabellera de Berenice. Un año luz equivale a 9.33 billones de kilómetros.Un par de satélites buscadores de planetas, el Tess, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, y el Keops, de la Agencia Espacial Europea (ESA), trabajaron juntos en las observaciones.

Ninguno de los planetas se encuentra dentro de la llamada zona habitable de la estrella alrededor de la cual orbitan, lo que significa que hay escasa o nula posibilidad de vida tal como la conocemos.

1/ A rare star system with 6 #exoplanets has been unlocked with the help of our @ESA_Cheops mission

A special discovery because the planets’ orbital configuration shows that the system is largely unchanged since formation more than a billion years ago

👉https://t.co/5OGkpGpHab pic.twitter.com/4WD6g7dK0D

— ESA Science (@esascience) November 29, 2023