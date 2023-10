VIDEO: El róver Perseverance, de la NASA, capta un remolino lleno de polvo en Marte

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS).- La parte inferior de un remolino de polvo marciano fue capturada moviéndose a lo largo del borde occidental del cráter Jezero, de Marte, por el róver Perseverance, de la NASA, el pasado 30 de agosto.

La secuencia de imágenes difundida, que se aceleró 20 veces, se compone de 21 fotogramas tomados con cuatro segundos de diferencia por una de las cámaras de navegación del róver.

Mucho más débiles y generalmente más pequeños que los tornados de la Tierra, los remolinos de polvo son uno de los mecanismos que mueven y redistribuyen el polvo alrededor de Marte. Los científicos los estudian para comprender mejor la atmósfera marciana y mejorar sus modelos meteorológicos, informa el Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Spot the dust devil 🌪@NASAPersevere captured a dust devil moving over Jezero Crater. The video is sped up 20x, and though only the lower portion of the dust devil can be seen, scientists estimate it to be about 1.2 miles (2 km) tall. https://t.co/1U8XuPe4oZ pic.twitter.com/ua4L2b1kGt

— NASA JPL (@NASAJPL) September 29, 2023