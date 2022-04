Perseverance capta Fobos y logra el mejor VIDEO de un eclipse en Marte hasta ahora

MADRID, 21 Abr. (Europa Press) – El rover Perseverance de la NASA en Marte ha capturado imágenes de Fobos, la luna con forma de patata del Planeta Rojo, cruzando la cara del Sol.

Capturado con la cámara Mastcam-Z de Perseverance el 2 de abril, el 397º día marciano, o sol, de la misión, el eclipse duró poco más de 40 segundos, mucho menos que un eclipse solar típico que involucre a la Luna de la Tierra. Fobos es aproximadamente 157 veces más pequeño que la Luna de la Tierra. La otra luna de Marte, Deimos, es aún más pequeña.

Truly fascinating. I zoomed in with my Mastcam-Z camera on a Phobos solar eclipse. This detailed video can help scientists on my team better understand the Martian moon’s orbit and how its gravity affects the interior of Mars, including its crust & mantle. https://t.co/jVdJ4UwhDx pic.twitter.com/q45HwKwLIS

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 20, 2022