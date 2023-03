¿Cómo se ve un amanecer en Marte? El Perseverance capta una FOTO en el planeta rojo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) – El rover Perseverance de la NASA capturó recientemente nubes a la deriva antes del amanecer en Marte, mientras sigue en su búsqueda de signos de vida antigua en el Planeta Rojo.

Las nuevas imágenes de nubes, publicadas en la cuenta de Twitter de la misión, fueron tomadas con una de las cámaras de navegación del rover justo antes del amanecer marciano del 18 de marzo. Ese fue el día marciano número 738, o sol, de la misión de Perseverance; un sol es un poco más largo (24 horas, 37 minutos) que un día en la Tierra.

Dawn at the Red Planet, with high clouds floating by. Take time to look up.

After quite a bit of driving lately, I’m at a new spot we call “Berea.” I’ve been scanning this layered rock remotely, and am going to look more deeply into the story it records. Back to #SamplingMars! pic.twitter.com/LVyxzn7Wd1

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 22, 2023