TEPJF revoca acuerdo de INE que suspendía Revocación de Mandato por falta de recursos

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que suspendía la Revocación de Mandato y aprobó que, en caso de que necesite recursos, haga la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la sesión, que se difirió tres horas, los magistrados discutieron el proyecto del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, donde se analizó las impugnaciones presentadas por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

Previamente, los consejeros del INE habían anunciado que acatarían la resolución del TEPJF y de la Suprema Corte.

El pasado 23 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al INE no posponer la consulta sobre la Revocación del Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República”, destacó la SCJN en un comunicado.

Comisión de Receso de la SCJN acordó admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la @Mx_Diputados en contra del Acuerdo aprobado por el @INEMexico en el que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022 pic.twitter.com/AWibJIDxkn — Suprema Corte (@SCJN) December 23, 2021

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa en la que, en la mitad de su presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita, esto ha sido criticado por la oposición, por considerarla como propaganda política.

El 17 de diciembre la autoridad electoral pospuso varias actividades relacionadas con la organización del referendo, que en principio se realizaría en abril, arguyendo que hacen falta más de mil 500 millones de pesos para poder instalar los 161 mil colegios electorales y la contratación de 32 mil 400 capacitadores.

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE, insistió entonces en que el organismo autónomo no cuenta con presupuesto suficiente para realizar la consulta, después de que el Congreso, con mayoría de Morena, aprobara un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al ente electoral.

Al respecto, López Obrador no descartó la posibilidad de que sea “el pueblo” quien organice la Revocación de Mandato.

ENFRENTAMIENTOS POR LA CONSULTA

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, afronta críticas porque el mismo López Obrador impulsa el ejercicio, por lo que la oposición lo ha acusado de “una campaña permanente” para movilizar a sus bases.

Los partidos de oposición han acusado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de “favorecer” al Presidente Andrés Manuel López Obrador después de que ordenó continuar con la consulta de Revocación de Mandato que impulsa el propio mandatario.

El Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza opositora, criticó la decisión de la SCJN que obligó al INE a seguir con el proceso al admitir un recurso del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.

Por el bien de México, la @SCJN debe frenar a la brevedad el costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario y capricho presidencial que va a costar miles de millones de pesos a las y los mexicanos.https://t.co/a58n5s2X7I — Acción Nacional (@AccionNacional) December 26, 2021

“Hubo una respuesta expedita de la Corte a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de ‘ratificar’ su mandato”, expresó el dirigente del PAN, Marko Cortés, en un posicionamiento del partido.

El plazo para recopilar las rúbricas venció el sábado 25 de diciembre, pero el ente electoral informó de que, hasta el viernes 24 de diciembre, solo 1.4 millones de firmas habían pasado “por los controles y revisiones necesarias”.

SE RETRACTAN DE DENUNCIA CONTRA CONSEJEROS

Este día, la Presidencia de la Cámara de Diputados, que recae en el morenista Sergio Gutiérrez Luna, dijo que decidió retractarse de la denuncia penal que interpuso en contra de algunos consejeros del INE después de que seis de 11 decidieran aplazar, por tiempo indefinido, los trabajos para la consulta de Revocación de Mandato.

Los once consejeros firmaron un desplegado, dado a conocer el domingo pasado, en el que dicen que no es de una democracia penalizar las discusiones o el disenso. El mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el lunes por la mañana, que no estaba bien esa denuncia penal.

“La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico”, dijo en un primer tuit. Luego agregó: “Esta Presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente”.

La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico. (1/2) — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 29, 2021

Ya la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para indagar a seis consejeros y el Secretario Ejecutivo del INE, luego de haber votado a favor de posponer la Revocación de Mandato.

La denuncia fue presentada el pasado 23 de diciembre por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, por presuntamente incurrir en irregularidades y faltas administrativas.

El martes, el Consejero Martín Faz Mora calificó como un “despropósito” las denuncias interpuestas por Gutiérrez Luna ante la FGR en contra de los integrantes que votaron a favor de posponer la Revocación de Mandato, aunque reconoció que al órgano autónomo le faltó explorar otros escenarios.

“Yo en lo personal, aún cuando no formé parte de esa mayoría que acordó la posposición, creo que sí es un despropósito presentar una denuncia penal por un asunto que tienen que ver con una interpretación normativa porque al final de cuentas a lo que nos estábamos enfrentando los consejeros era que la ley nos estaba obligando a hacer algo, pero no tenemos disponibilidad presupuestal”, expresó el Consejero en entrevista con Alejandro Páez, en el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.