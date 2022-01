Tormenta invernal mata a 4 personas, destruye casas y deja a miles sin luz en Europa

Por Jari Tanner

HELSINKI, 30 de enero (AP).— Una potente tormenta invernal azotó al norte de Europa este fin de semana, matando a por lo menos cuatro personas, destruyendo casas y vehículos, causando inundaciones y dejando a miles de personas sin electricidad.

La tormenta apodada “Malik” avanzaba el domingo por la región nórdica, causando vientos, aguaceros y nevadas en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

“Malik” alcanzó la región nórdica y el norte de Alemania la noche del sábado luego de afectar a Gran Bretaña, donde causó daños y paralizó el tránsito, particularmente en Escocia.

Here's a view from the other side. Was buffeted by the strong winds as I filmed this. #Malik (Sound on) pic.twitter.com/zM6CZiUMH2

— Cie (@Cie2ShiningCie) January 30, 2022