Lorenzo Córdova no tiene ideales ni principios; lo lamento, conocí a su padre: AMLO

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la mañana de este lunes que Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), “es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante”.

“No tiene problema de nada. Él es un servidor público , desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante . No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros perores. Yo lo lamento mucho porque conocí a su papá , fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, extraordinario, pero así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos”, dijo.

El mandatario mexicano hizo estas declaraciones luego de que fuera cuestionado por los comentarios que ha hecho Córdova Vianello en los últimos días sobre su futuro, una vez que deje la titularidad del organismo electoral, ya que teme ser perseguido por el Gobierno federal en cuanto pierda su fuero.

“Él no tiene ideales, no tiene principios y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura porque él está creo que doctorado y es un racista, como muchos otros”, señaló.