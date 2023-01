Lorenzo Córdova reclama que Adán Augusto ordenó en el Senado destruir al Instituto

El titular del INE aseguró que la Reforma Electoral del Presidente López Obrador “es un producto del autoritarismo”.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, acusó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haber pedido a los senadores de su partido: “descuarticen al INE”, en referencia a que se aprobara la reforma legal electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”.

“Hoy sabemos, por testimonios que estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado que sus legisladores, los legisladores de su partido, votaran a favor de esta reforma: descuarticen al INE, se dijo y lo hicieron”, acusó en conferencia de prensa.

Las declaraciones de Córdova Vianello se dan en torno a la decisión del INE sobre impugnar “la constelación de violaciones constitucionales” del Plan B de la Reforma Electoral, en respuesta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana señaló que son los mismos funcionarios del organismo electoral los que ponen en riesgo las elecciones.

“La mejor prueba de que en México no todos los mexicanos son demócratas convencidos es justamente donde estamos. Esta reforma es producto del autoritarismo, de una visión autoritaria”, afirmó el consejero.

Continuando con el tema, agregó que la idea de que México no ha cambiado nada se debe a la posible cercanía del Presidente López Obrador con miembros de su Gabinete, que para el Consejero presidente “son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años”, dijo en referencia al fraude electoral de 1988.

“El que él haya ganado la Presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó adecuadamente, es la mejor prueba, de que el México de hoy no tienen nada que ver con el México autoritario del que alguno de los miembros de su gabinete fueron responsables”, mencionó.

Los consejeros le exigieron al Presidente demostrar, con pruebas, no con discursos, que en los últimos años ha habido fraudes.

“No son acusaciones serias, son graves, pero adolecen de la mínima seriedad, se ha repetido que el INE permite el fraude, relleno de urnas, quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del INE, de un acta falsificada”, señaló Lorenzo Córdova.

“Eso no ocurre en este país hace más de un cuarto de siglo, y quien afirma que él INE hace fraudes como antes con Manuel Bartlett al frente de la Comisión Electoral, que participa en alteración de resultados, miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad pese al cargo que ocupen”, agregó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó hoy a los consejeros electorales. Dijo que el Consejo General de INE usa la instancia jurídica para hacer frente a la iniciativa con el fin de “hacer politiquería”, afirmando, además, que ellos “ganaron” al mantenerse un alto presupuesto destinado para dicho organismo gubernamental.

“Ahora, porque se presentó una Ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. ¿Cómo se va poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia es el pueblo? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre”, sentenció durante su conferencia matutina.

El Presidente aseguró que el INE ha sido quien permite la falsificación actas, el relleno de urnas, el robo de los paquetes a través de las autoridades electorales. También acusó que el organismo permite la compra de votos y que hasta llegó a dar registro a candidatos a la Presidencia a aspirantes que no cumplían los requisitos “porque se los pidió el Presidente de ese entonces”.

“Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos, a lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos”, agregó.

A pesar de ello, el mandatario espera que el Poder Judicial resuelva dicha situación, aunque también expresó su desconfianza en muchos de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que sólo se castiga a quien no tiene cómo comprar la inocencia”, criticó.

“Ya debiéramos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia [de la Nación], si acaso del Derecho, porque todo esto, se protege o se usa, como excusa en todo esto que estamos viendo. La liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el derecho”, sugirió.

Hoy, el Presidente reiteró su descontento con el INE, esto después de que ayer, igualmente desde su conferencia matutina, arremetiera contra el organismo y sus consejeros ante su desacuerdo con el Plan B de la Reforma Electoral.

“No hace falta responderles, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos. Estoy absolutamente seguro de que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos”, expresó durante la conferencia matutina de este martes.

Señaló que el INE está en contra de la democracia que su Gobierno defiende, aquella definida por los griegos consistente en “el poder del pueblo”, un concepto que, aseguró, es contrario al que siguen los consejeros del Instituto.

“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se malacostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos […] Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad”, sentenció.

INE VA CONTRA PLAN B DESDE LA INSTANCIA LEGAL

Ayer, las y los 11 consejeros del INE cerraron filas y anunciaron que interpondrán todos los recursos jurídicos para detener el Plan B de la Reforma Electoral, una vez que sea aprobado en el Congreso de la Unión.

Al presentarse el informe sobre el impacto y riesgos de la Reforma Electoral, los consejeros la calificaron como un riesgo para la elección de 2024, advirtiendo que es un retroceso y con elementos de inconstitucionalidad.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que de aprobarse en el Senado, los mexicanos deberán estar listos para semanas de conflictos postelectorales.

“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, destacó.

“Todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”, agregó.

Por ello, ordenó al Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, interponer los recursos para frenar la reforma cuando sea aprobada.