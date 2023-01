Consejeros no tienen vocación democrática: AMLO; critica desacuerdo de INE con Plan B

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros, ante su desacuerdo con el Plan B de la Reforma Electoral.

Luego de que el INE publicara un informe donde señalaba los riesgos del sistema electoral mexicano ante la aprobación del Plan B de la iniciativa en dicha materia, el mandatario los acusó por no ser democráticos.

“No hace falta responderles, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos. Estoy absolutamente seguro de que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos”, expresó durante la conferencia matutina de este martes.

Señaló que el INE está en contra de la democracia que su Gobierno defiende, aquella definida por los griegos consistente en “el poder del pueblo”, un concepto que, aseguró, es contrario al que siguen los consejeros del Instituto.

AMLO llama arribistas y afirma que el Instituto Nacional Electoral no tiene vocación democrática.

“[La definición griega] es muy contraria a su pensamiento de que el poder es de la origarquía, de los de arriba”, agregó.

También recordó que con su propuesta constitucional pretendía reducir costos de operación en el INE ante la reducción de legisladores (los plurinominales), del dinero destinado a partidos políticos y la unificación de un solo Instituto y no tener 32; sin embargo, reprochó que los intereses en los altos cargos del INE fueron los que no permitieron la aprobación de la Reforma Electoral.

“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se malacostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos […] Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad”, sentenció.