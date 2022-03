La Reforma Electoral busca reducir plurinominales y gasto del INE, anuncia AMLO

Andrés Manuel López Obrador defendió su polémica propuesta, revelada el martes, de que los ciudadanos elijan con voto directo a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza la posibilidad de generalizar el proceso electoral para que solamente haya un órgano universal que se encargue de realizar todas las elecciones; además, su Reforma Electoral incluirá eliminar a diputados y senadores de representación proporcional, llamados plurinominales, y reducir a la mitad el presupuesto para elecciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario resaltó que su propuesta va encaminada a que el pueblo sea quien tome la decisión en las votaciones y “no las cuotas”, y defendió su polémica propuesta, revelada el martes, de que los ciudadanos elijan con voto directo a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La propuesta del mandatario también crearía un mecanismo para que los mexicanos en el extranjero puedan votar y propondría desaparecer los institutos estatales electorales para que todo se federalice en un solo organismo.

“Ya basta de que los partidos arriba, que ni siquiera son autónomos, porque, ¿ustedes creen que los partidos del conservadurismo toman decisiones de manera independiente? No. Cuando aprobaron el Fobaproa intervinieron los empresarios. Mi propuesta es que se elija, primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y magistrados a gente con vocación democrática y honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, se difunda quiénes son verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres y 10 hombres, el Judicial lo mismo, el Legislativo, ya son 60, y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo, el que tenga más votos de todos Presidente y que sea electo por el pueblo y no las cuotas”, explicó López Obrador en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

Y agregó que “la elección es una parte. Lo segundo es el presupuesto, ¿por qué va a costar tanto si nos podemos ahorrar la mitad?, ¿por qué 20 mil millones y no 10 mil? Y tercero, ¿para qué tantos diputados y senadores? Estoy proponiendo la eliminación de plurinominales. Va a estar bien”.

Respecto a los plurinominales, el Presidente resaltó que aún se está llevando a cabo el análisis de reducción y de “si quedan nada más legisladores electos, pero de que va a haber una disminución, sin duda, y lo mismo en el caso del presupuesto a los partidos y en el funcionamiento del INE, cuesta mucho, es el organismo electoral más caro del mundo y además sin confianza. Necesitamos dejar establecido un órgano que realmente haga valer la democracia en el país, no regresar a los tiempos del fraude electoral”.

De prosperar, la iniciativa de López Obrador eliminaría 200 diputados de los 500 actuales y a 32 senadores de los actuales 128.

Los legisladores plurinominales se eligen por representación proporcional con base en los votos totales de los partidos, por lo que eliminarlos favorecería a las fuerzas oficialistas, en este caso al partido de López Obrador, el Morena.

Aunque el Presidente y su partido han ganado con ventaja las elecciones de 2018 y 2021, López Obrador justificó la reforma al citar el presunto fraude que él padeció en la contienda de 2006, cuando perdió ante el derechista Felipe Calderón (2006-2012).

El mandatario reiteró este miércoles en su conferencia matutina que presentará la Reforma Electoral después del 10 de abril, cuando se hará la primera consulta de Revocación de Mandato, con la promesa de reducir el presupuesto del INE.

“Vamos a buscar la forma de que no se viole ninguna norma, si nos piden que no se transmita, no lo transmitiríamos. Lo que queremos es no dar motivo para que nos acusen de violar las normas”.

Asimismo, el mandatario señaló que respecto al tema electoral, se realizará la reforma constitucional, dando a conocer a toda la población los fundamentos necesarios para que pueda participar. Posteriormente se plantea generalizar al órgano para que no existan gastos innecesarios.

“En el tema de lo electoral, vamos a hacer la propuesta para que se lleve a cabo la reforma constitucional. Y se va a dar a conocer para que la gente opine y participe. Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano generalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad. Podría tenerse, sí hay una reforma constitucional, un sólo órgano electoral federalizado”, expresó el Presidente en la “mañanera”.

Aunque el TEPJF y el INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE), surgieron en los 90 como órganos autónomos para quitar el control de las elecciones a los gobiernos del PRI, López Obrador ha cuestionado el papel de estas instituciones.

López Obrador afirmó que existe una confrontación política porque se está haciendo una transformación en el país y su Gobierno se encuentra enfrentando un régimen, al que consideró como neoliberal, que duró 36 años, “un régimen de corrupción, de injusticias y privilegios, que caló porque no fue nada más el saqueo del país, como nunca en la historia de México, nunca se había sacado tanto a México como en el periodo neoliberal”.