Sasha reaparece luego de denuncia contra De Llano; dice que analiza opciones legales

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 30 de marzo (AsMéxico).- Luego de que hace casi un mes, Sasha Sokol decidió sincerarse y señalar el abuso que habría sufrido por parte de Luis de Llano, cuando ella era una niña, ahora la cantante reapareció en público y dio algunas declaraciones sobre todo lo que surgió alrededor de su confesión.

La cantante fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, antes de que tomar un vuelvo hacia Nueva York, mientras estaba acompañada de su novio, Alejandro Soberón. “Lo único que hice fue contar la verdad. No quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y solidaridad”, dijo la artista en un encuentro con diversos medios de comunicación, que fue retomado por el programa Ventaneando.

“Estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo… Mientras ese tipo de conductas sigan existiendo, se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”, agregó la intérprete.