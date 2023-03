VIDEO: Tren con etanol se descarrila e incendia en Minnesota; provoca evacuaciones

Estados Unidos, 30 de marzo (AP).- Un tren que llevaba etanol y jarabe de maíz descarriló y se incendió en Minnesota el jueves de madrugada y los residentes de la zona recibieron orden de evacuar, según las autoridades.

El tren de BNSF descarriló en la localidad de Raymond, unos 161 kilómetros al oeste de Minneapolis, en torno a las 1:00 horas, según un comunicado del jefe de policía del condado Kandiyohi, Eric Tollefson.

The Associated Press dejó un mensaje para pedir comentarios a responsables de BNSF.

“Numerosos vagones descarrilaron” y varios se incendiaron, indicó Tollefson. Se evacuaron las viviendas en un radio de 0.8 kilómetros en torno al lugar del siniestro, indicó el jefe de policía. Los residentes fueron trasladados a un refugio en la cercana Prinsburg.

#BREAKING: Evacuations ordered in Raymond, Minnesota, after train derailment and large fire from cars carrying ethanol. pic.twitter.com/uOB1CbW5bn

— Jack Straw (@JackStr42679640) March 30, 2023