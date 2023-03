Tren de carga de Norfolk Southern descarrila en Ohio; el segundo en menos de un mes

Springfield, Ohio, EU, 5 de marzo (AP) — Las autoridades de Ohio dijeron el domingo que no había indicios de riesgos para la salud pública tras el descarrilamiento de un tren de carga de Norfolk Southern entre Dayton y Columbus, el segundo incidente de la misma empresa en el estado en un mes.

Autoridades del condado Clark informaron que unos 20 de los 212 vagones del tren que iba en dirección sur, incluidos cuatro camiones cisterna, se descarrilaron alrededor de las 4:45 p.m. el sábado en Springfield Township, cerca de un parque empresarial. Springfield está a unos 74 kilómetros (46 millas) al oeste de Columbus, la capital estatal.

Personal de la empresa de trenes Norfolk Southern, expertos en materiales peligrosos y de la Agencia de Protección Ambiental de Ohio “examinaron cada uno de forma independiente el lugar del accidente y verificaron que no había evidencia de derrames en el lugar”, dijeron las autoridades. Norfolk Southern informó que no hubo materiales peligrosos, de acuerdo con funcionarios del condado.

Los funcionarios del condado señalaron que las autoridades ambientales han confirmado que el descarrilamiento no está cerca de una fuente de agua protegida, lo que significa que no hay riesgo para los sistemas públicos de agua o pozos privados.

Las autoridades dijeron que dos de los camiones cisterna transportaban cantidades residuales de líquido de escape de diésel y los otros dos tenían cantidades residuales de solución de agua de poliacrilamida, que llamaron “productos industriales comunes enviados por ferrocarril”.

El Gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo el sábado por la noche que el Presidente Joe Biden y el Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, lo habían llamado “para ofrecer la ayuda del Gobierno federal”.

Late this afternoon an @nscorp train derailed in Clark County. We don’t believe hazardous materials were involved. @OhioEPA, @Ohio_EMA, & @OSHP are on scene supporting first responders. President Biden and Secretary Buttigieg called me to offer help from the federal government.

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) March 5, 2023