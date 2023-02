¿Un “Chernobyl” en Ohio? Descarrilamiento de tren con químicos crea pánico en redes

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- En redes sociales se ha desatado pánico por el descarrilamiento en Ohio, en Estados Unidos, de un tren de carga que transportaba diversos productos químicos, ya que pese a que las autoridades han indicado que no existe peligro para la población cercana al incidente, la información que ha brindado al respecto ha sido a cuentagotas, lo que ha permitido que las fake news al respecto se desborden, y den paso a hipótesis como la de hablar de “Chernobyl”.

Luego de dos semanas del descarrilamiento de un tren de carga que transportaba productos químicos, mucho de los cuales son peligrosos, en la localidad de East Palestine, en Ohio, Estados Unidos, aún quedan dudas sobre las afectaciones a la salud de los habitantes que pudieron estar en contacto con esos químicos, lo que ha generado mucha especulación, misma que es alimentada por falsas y alarmantes fotografías sobre las posibles afectaciones que el derrame habría causado.

Explicaron que durante la quema controlada, los monitores detectaron toxinas en el aire en el lugar, pero que los funcionarios mantuvieron alejada a la gente hasta que se disipó. Además, enfatizaron, el monitoreo continuo del aire realizado para el ferrocarril y por agencias gubernamentales —incluyendo dentro de casi 400 hogares— y tras no detectar niveles peligrosos en el área, se permitió el retorno de los residentes.

Ante las afirmaciones de que hay mascotas y ganado, el Departamento de Agricultura de Ohio aseguró que el riesgo para tales animales es bajo y recomendó a las personas contacten a un veterinario local si les inquieta la salud de su ganado o mascotas. Asimismo, señaló que no ha recibido ningún informe oficial sobre enfermedad o muerte de ganado o mascotas relacionadas directamente con el incidente, aunque asegurarlo requeriría una necropsia y trabajo de laboratorio, indicó.

Pese a que la EPA de Ohio aseguró que el agua potable del área se mantuvo protegida, recomendó a quienes reciben agua potable de pozos de agua privados a programar una cita para una prueba que descarte contaminantes. Asimismo, el Departamento de Salud de Ohio exhortó a las personas con pozos privados a usar agua embotellada hasta que se devuelvan los resultados de las pruebas de agua del pozo.

Pero la información vertida por la EPA no abunda en detalles que respondan a las dudas que surgieron entre la población sobre los daños que los químicos podrían causarles y tampoco han determinado los posibles daños ambientales que el incidente habría provocado, lo que sólo aumenta la incertidumbre y especulaciones. Incluso en comunidades más allá de East Palestine, algunos residentes dicen estar preocupados por los efectos a largo plazo de una exposición incluso de bajo grado a los contaminantes del sitio del accidente.

Cómo consecuencia de la falta de información certera, en redes sociales se han difundido imágenes y videos de nubes negras, peces muertos, con la afirmación de que los hechos corresponden al derrame de químicos en Ohio, lo que ha provocado pánico entre la población, quienes han calificado a este episodio de un nuevo “Chernobyl” en Estados Unidos. Sin embargo, el material publicado de manera deliberada corresponde a situaciones ajenas a lo ocurrido el pasado 3 de febrero.

Por ejemplo, en los últimos días comenzó a circular una fotografía en la que se puede ver una enorme nube de color gris oscuro y algunas tonalidades de rosa, en la que se aseguró que se trataría de los gases tóxicos que provocó el derrame, pero esta afirmación es falsa, ya que dicha imágen corresponde a un video publicado en la plataforma de TikTok el 13 de noviembre de 2022, que habría sido captado en Portland, Oregón.

Mientras que otra fotografía en la que aparecen decenas de peces muertos, y que se asegura perdieron la vida a consecuencia de los químicos derramados en el descarrilamiento de Ohio, también ya circula por redes sociales, no obstante, la imagen corresponde a un hecho ocurrido en California, Estados Unidos, en septiembre de 2022.

Tras el descarrilamiento de unos 50 vagones, de unos 100 que conformaban la unidad ferroviaria, se liberaron gases tóxicos, procedentes de los químicos que el tren transportaba, entre ellos el de cloruro de vinilo, mismo que está relacionado con diversos tipos de cáncer, lo que desató alarma entre la población aledaña al incidente.

Los hechos tuvieron lugar, aproximadamente a las 21:00 horas. El tren transportaba una variedad de productos químicos desde Madison, Illinois, a Conway, Pensilvania, indicó el operador ferroviario Norfolk Southern el sábado 4 de febrero, que detalló que 20 de los más de 100 vagones fueron clasificados como que medio de traslado de materiales peligrosos.

El incidente también ocasionó un incendió que “abarcó la longitud de los vagones del tren descarrilados”, explicó Michael Graham, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), en conferencia de prensa ese mismo sábado por la noche, y detalló: “Desde entonces, el fuego ha reducido su intensidad, pero permanece activo y las dos vías principales continúan bloqueadas”.

