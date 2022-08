Plomo en la sangre, en agua y aire: Los daños del derrame de Grupo México persisten

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– A ocho años del derrame de tóxicos de una minera de Grupo México sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, un informe con datos de autoridades federales contradice la “versión construida” por la empresa del magnate Germán Larrea, avalada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, al confirmar la presencia de metales pesados en aire, agua y personas, así como un daño económico cinco veces mayor al aceptado.

La reacción gubernamental inmediata fue atender quemaduras y problemas gastrointestinales, pero se ignoró la exposición crónica a sustancias químicas tóxicas que se acumulan en el riñón, sangre o cerebro. Ahora, revelan datos de las secretarias de Salud y Medio Ambiente, los locatarios de la cuenca tienen plomo, cadmio y arsénico lo que les ha ocasionado alergias en la piel y cáncer, por lo que exigen una reparación a largo plazo y transexenal.

Molesto por las cosechas muertas ese año y que cada vez producen menos por falta de agua no contaminada, comentó a SinEmbargo que la cuenca del Río Sonora quedó vetada para concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero esa minera, como muestra el registro de la dependencia, ha obtenido dos asignaciones en 2018 y 2020 para la extracción de 8 millones 300 mil m3/año de agua (263 litros por segundo). “Sabemos que el agua que usa la minería no se puede volver a usar porque queda totalmente contaminada”, recriminó.

Afectada su salud, actividad agrícola y medio ambiente, los comuneros exigen que Grupo México no quede en impunidad como hasta ahora. La Semarnat calculó que los daños ascienden a 10 mil 209 millones de pesos, cinco veces más que los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso Sonora cerrado en 2017 y sólo gastado a la mitad. Pero “se regula solo y hace lo que quiere”, como dijo José Manuel.

Ayer viernes, acompañados por la organización PODER, los miembros del colectivo de la cuenca del Río Sonora acudieron a las oficinas de Grupo México en Polanco, al poniente de la Ciudad de México, para dejarles el informe que sepulta su versión.

La habitante de Baviácora Martha Patricia Velarde compartió que esta semana que vinieron a la Ciudad de México se reunieron con integrantes de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), quienes les aseguraron que ni ellos como autoridad han podido dialogar con la empresa de Larrea, el segundo empresario más rico del país.

“NOS TRUNCARON LA VIDA”

Desde septiembre de 2021 se ha realizado una serie de mesas de diálogo, monitoreos de agua y aire (2021), y muestras de laboratorio (2022) con autoridades de Semarnat, Secretaría de Salud y del Trabajo para llegar a una reparación integral. Los habitantes reconocen que es el primer año en que ven “avances palpables”: información oficial que da cuenta de la verdadera magnitud del peor desastre ambiental en la historia de una minera en México.

El daño económico por 10 mil millones de pesos estimado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) de la Semarnat contempla los costos por compra de garrafones, pipas y plantas potabilizadoras (mil 36 mdp); pérdidas de cosechas y ganado (121 mdp); tratamientos contra cáncer y gastos de la unidad médica de muestreos (4 mil 536 mdp); así como daños en suelos y vegetación ribereña (4 mil 325 mdp). Por lo que, concluyó la dependencia federal, la multa por 23 millones de pesos y el Fideicomiso abierto por la empresa no compensan los daños acumulados a nivel económico, salud, ambiental y cultural.

“Desde el derrame el 6 de agosto de 2014 nos truncaron la vida; vivimos en una vida triste. Me duele lo que nos está pasando y me duele mucho”, aseguró el campesino de Huépac, Norberto Bustamante, con la voz entrecortada a punto del llanto. “La ganadería y la agricultura se nos vino por los suelos, la producción de leche y quesos. El mercado ya no quiso los productos porque estaban contaminados; nos destruyó la economía y las tierras hasta ahorita ya no producen, ya no tenemos para comer como antes”.