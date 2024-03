México da el paso para prohibir terapias de conversión. En 10 años suman 1,175 quejas

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que del 2012 al 2022 se registraron mil 175 quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual y de género.

Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Aunque no existe una fecha exacta en que se empezaron a aplicar las terapias de conversión, también conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), la realidad es que esta práctica sigue estando vigente en diferentes partes del mundo después de varios años.

El pasado 22 de marzo la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que busca tipificar y sancionar penalmente los delitos contra la orientación sexual o la identidad de género en toda la República Mexicana. En general, el dictamen fue aprobado con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, y devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, pero, ¿qué implicaciones tendrá este cambio en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud?

De acuerdo con el documento “Nada que curar”: guía de referencia para profesionales de la salud mental en el combate a los ECOSIG, las terapias de conversión, también conocidas como “terapias reparativas”, constituyen no solamente tratos crueles, degradantes e inhumanos, sino que, en algunos casos, equivalen también a actos de tortura al incluir privación de libertad, aislamiento, electrochoques, medicación forzada y una serie de técnicas crueles que son utilizadas para “corregir” la orientación sexual de quienes asisten.

Edurne Balmori Palacios, directora ejecutiva de operaciones en de Trevor Project, una organización en México que está dedicada a la prevención del suicidio y la salud mental para las juventudes que integran la comunidad LGBTQ+, expuso en entrevista con Daniela Barragán y Perla Velázquez en “Café y Noticias” que la discusión y aceptación de la prohibición en la Cámara de Diputados marca un avance significativo en la lucha contra el tema de terapia de conversión que es una actividad que puede inducir incluso en temas de salud mental.

“Sin duda no podemos hacer la vista este gorda de este problema tan grande que siguen siendo las terapias de conversión, el primer esfuerzo que hubo y hasta la fecha se sabe que los 32 estados que somos en México, en 18 ya habían implementado algo en vía de esta prohibición, habían puesto un poco de penalización al respecto, pero no por eso no se dejaban de hacer entonces creo que esta vía de ya hacer una prohibición es es ciertamente vital y es algo que sí debemos de continuar para que estas terapias terminen”, señaló Balmori Palacios.

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que del 2012 al 2022 se registraron mil 175 quejas relacionadas con personas de la diversidad sexual y de género, de las cuales 708 corresponden a actos relacionados con homofobia; 240 por lesbofobia, 220 por transfobia, cuatro por intersexfobia y tres por bifobia.

Hasta hace un año, sólo 18 estados tenían tipificado como delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género en su Código Penal, pero ahora se busca la prohibición de las terapias de conversión a nivel nacional.

Para el cumplimiento de la Ley, se establece que a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento “correctivo” se le impondrá un castigo que irá desde los dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además el documento apunta que se duplicará la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o con alguna discapacidad.

En junio del 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expuso, a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), que una de cada 10 fueron obligadas a asistir a algún tipo de tratamiento de corrección.

De acuerdo con la ENDISEG, la población trans contó con un mayor rechazo puesto que 13.9 por ciento de las personas entrevistadas de la comunidad apuntó que fue obligado por sus padres a asistir al psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona para “corregirlos”.

“Yo ni siquiera había salido del clóset, ellos me sacaron a partir de lo que vieron de mí, en función de eso me torturaron: me dejaban sin comer, sin dormir. Me gritaban groserías e insultos”, relató un testimonio a Vice sobre las terapias de conversión en 2020, año en que se tipificó las Ecosig como delito en la Ciudad de México.

En ese sentido, Edurne Balmori Palacios indicó que en una encuesta de The Trevor Project uno de cada cinco adolescentes de las juventudes de esta comunidad LGBTQ+ revelaron que han sido amenazados con ser llevados a una terapia de conversión,mientras que el 9 por ciento fueron sometidas a una terapia de conversión el año pasado.

“La encuesta misma señala que 50 por ciento de las juventudes que fueron amenazadas con someter a una terapia en conversión intentaron suicidarse durante el pasado año. Entonces sí es importante tomar en cuenta que estas terapias de conversión así como los factores que son de discriminación, violencia, falta de oportunidades van disminuyendo deteriorando nuestra salud mental. Es indispensable compartir y que podamos entender que la salud mental, una crisis, un tema de ideación suicida, no va ligado a la persona que somos”, señaló.

Después de dos años de haber permanecido “congelada” en el Congreso, la minuta también contempla duplicar las sanciones, previamente mencionadas, cuando la persona autora tuviere para con la víctima algún tipo de relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación. Además, se indica que, de ser así, la persona será destituida e inhabilitada de cargos públicos.

Asimismo se adicionó el artículo 465 Ter a la Ley General de Salud para establecer que las personas profesionales que realicen terapias correctivas con el objeto de suprimir la orientación sexual de una persona, serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Salma Luévano celebró la victoria de la comunidad LGBTQ+, destacando que se trataba de un día histórico.

Por otra parte, la ONG Yaaj México también aplaudió la determinación de los legisladores. “Hicimos lo personal político… años de lucha, cientos de voluntades que se sumaron y juntxs logramos PROHIBIR LAS ‘TERAPIAS’ DE CONVERSIÓN EN MÉXICO (sic)”, compartió en su cuenta de Twitter.

“Al final, la práctica las prácticas de terapias de conversión, no solamente son ineficaces, sino que también pueden ser extremadamente dañinas porque esa sensación de dolor, sufrimiento, puede permanecer durante mucho tiempo dejar cicatrices indelebles y al final también genera sentimientos de vergüenza de culpabilidad que dañan mucho más nuestra salud mental y que sin duda va a haber mucho mucho trabajo por hacer para poder ayudar a esa persona a salir de esa crisis”, refirió Edurne Balmori Palacios.

De acuerdo con la ENDISEG 2021, en México 5 millones de personas, lo que corresponde al 5.1 por ciento de la población, se autoidentificaron con una orientación sexual y de género LGBTI+.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.