Jueza de EU reduce cargos de conspiración contra Ghislaine Maxwell, aliada de Epstein

Nueva York, 30 de abril (EFE).- La jueza federal en Nueva York que preside el proceso legal contra la millonaria británica Ghislaine Maxwell le redujo de tres a uno los cargos de conspiración, pero mantuvo el principal de tráfico sexual de menores por los que fue hallada culpable en un juicio por jurado, y por lo que dictará sentencia el 28 de junio.

La jueza Alison Nathan redujo los “múltiples” cargos de conspiración porque le acusaban del mismo delito, pero no concedió el pedido de sus abogados para se le retiraran todos los cargos por los que fue hallada culpable y que incluye el principal, de transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual, señalan medios locales.

La decisión de la jueza fue dada a conocer el viernes y ahora la británica, que está en la cárcel federal del condado de Brooklyn, escuchará sentenciada por un cargo de conspiración, el de tráfico sexual y el transporte de un menor para una actividad sexual.

Maxwell, de 60 años y considerada el brazo derecho del difunto Jeffrey Epstein, fue hallada culpable de tráfico sexual de menores el pasado 29 de diciembre en un juicio por jurado en Nueva York.

