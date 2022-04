Familia de EU causa pánico en aeropuerto de Tel Aviv al viajar con una bomba inactiva

Los Ángeles, 30 de abril (La Opinión).– Una familia que se encontraba de vacaciones en Tel Aviv ocasionó tremendo escándalo, cuando las autoridades del Aeropuerto Internacional “Ben Guirón” descubrieron dentro de su equipaje una bomba desarmada que según llevaban de recuerdo.

La historia que los vacacionistas estadounidenses relataron a las autoridades aeroportuarias es que durante un paseo por las fronteras de Israel, Líbano, Siria y Jordania, uno de los niños encontró un explosivo y decidió quedárselo como recuerdo.

Al terminar sus vacaciones, ya de regreso a su ciudad natal, hicieron el check-in y fue donde encontraron el artefacto que ocasionó un alboroto entre los pasajeros del aeropuerto, ya que imaginaron que era una bomba activa que podría explotar en cualquier momento.

A unexploded shell fount at the Ben gurion Tel Aviv Airport caused fear and panic among hundreds of people at the airport. #Israel #israelairport #TelAviv #Bomb #news #ViralVideo pic.twitter.com/msbyDYGA6L

En los altavoces lanzaron un aviso para evacuar el área ante el inminente peligro, algunas personas se tiraron al suelo y otros más entraron en pánico. El video de un pasajero que publicó en sus redes sociales se puede apreciar el caos provocado por el “souvenir” de la familia.

El diario The Guardian publicó que una persona tuvo que ser trasladada al hospital, luego de sufrir severas heridas, cuando intentó huir por la cinta transportadora de las maletas y quedar atascado.

Después del caos y miedo, oficiales del Aeropuerto “Ben Guirón” dieron aviso por altavoces que tenían controlada la situación y que podían continuar con sus respectivos vuelos sin ningún problema.

Americans causing problems:

An American family who visited the Golan Heights decided to bring back a souvenir: An unexploded artillery shell.

When they went to the airport to fly home, they showed their… actual bomb to security, prompting the guards to evacuate the terminal. pic.twitter.com/toJlIDVRq1

— Judah Ari Gross (@JudahAriGross) April 28, 2022