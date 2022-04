EU: Hombre es acusado de cometer casos de abuso sexual infantil durante 50 años

Miami, 30 de abril (EFE).- Las autoridades del condado de Hillsborough, en la costa del Golfo de México en Florida (EU), detuvieron a un hombre de 62 años por múltiples casos de acoso sexual a menores registrados durante los últimos 50 años.

Un total de nueve supuestas víctimas se han presentado ante las autoridades para denunciar actitudes sexuales inapropiadas por parte de Thomas David Lair desde 1972 hasta 2020.

La mayoría de las víctimas tenían entre 6 y 9 años de edad en el momento de los incidentes, indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough el viernes en un comunicado.

🚨MORE CHARGES🚨: Thomas Lair, 62, of Valrico, is now facing a total of 15 charges after being arrested on April 13 for child molestation.

MORE: https://t.co/5vhVSmiIV1 #teamHCSO urges any other victims to come forward and speak with detectives. ☎️ Call 813-247-8200. pic.twitter.com/YZYohuosIA

— HCSO (@HCSOSheriff) April 29, 2022