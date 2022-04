Australia: Maestra es detenida por abusar de niño de 14 años; lo sedujo con videos

Por Alejandro González

Australia, 22 de abril (La Opinión).- Una profesora de educación física abusó de un niño de 14 años después de seducirlo con incesantes videos de ella desnuda.

Katie Elizabeth Smith, de 30 años, también bombardeó al adolescente con mensajes y fotos sexualmente explícitos antes de meter al niño en un armario de la tienda donde lo acarició.

Los registros judiciales en Australia muestran cómo Smith “quería que le dijeran que era bonita” durante los meses de abuso de la menor.

Más tarde, la maestra fue condenada y encarcelada por un máximo de tres años y diez meses de prisión, después de que su intento de culpar al niño por el abuso no logró convencer a la policía.

El viernes se reveló que en febrero el Tribunal de Apelación Penal de Nueva Gales del Sur había reducido su sentencia en 18 meses.

Ahora ha trascendido que fue liberada de prisión el 8 de febrero.

Nuevos detalles surgieron sobre cómo Smith abusó del menor, incluido cómo el muchacho salió de la clase en la escuela Hunter Valley de Nueva Gales del Sur “para tomar un trago”, informa el diario Daily Mail Australia.

Smith luego se abalanzó sobre el niño, besándolo y tocándolo en la parte exterior de sus pantalones cortos deportivos.

La maestra lo instó a permanecer en silencio y advirtió que tendría “problemas” con la policía si no hacía lo que ella decía.

El niño, que no era alumno de Smith, regresó a clase después de su encuentro.

Pero no fue la única vez que Smith se arrojó sobre el alumno.

También se conocieron en un estacionamiento donde se besaron y realizaron actos sexuales, según los informes.

Los actos delictivos de Smith con el menor comenzaron con el acoso en algún momento después del 1 de julio de 2018 después de que se vieron en la escuela y el niño agregó a Smith en la aplicación de redes sociales Snapchat.

Una semana después de intercambiar saludos estándar de Snapchat, los mensajes se volvieron sexuales y rápidamente se salieron de control.

Depraved sexual predator Katie Elizabeth Smith, a cheating wife and PE teacher, groomed and molested a 14-year-old school boy.

The NSW Court of Criminal Appeal gave cheating wife Katie Elizabeth Smith a female privilege soft sentence.https://t.co/IJEHlYU2Yy

— Ross Bowler (@BowlerBarrister) April 22, 2022