Colosio niega haber andado en estado inconveniente; “tuve problemas técnicos”, dice

El Alcalde regiomontano fue criticado por usuarios en redes sociales después de que se publicara un video de una sesión de cabildo donde se le notó distraído y arrastrando palabras.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, aseguró que tuvo un inconveniente técnico durante la sesión de cabildo del pasado jueves, motivo por el cual fue objeto de críticas en redes sociales de usuarios que indicaron que tenía un extraño comportamiento.

“Como lo dije, estaba en una serie de reuniones. No me encontraba en un estado inconveniente, sólo que tuve un inconveniente técnico y eso fue lo que se reflejó. Casual y curiosamente, no hubo queja de la sesión hasta el punto donde se me acabó la pila en la computadora, cuando tuve que manejarlo de otra forma y por eso vimos esas fallas”, aclaró el militante de Movimiento Ciudadano.

En las redes sociales se viralizó un video, captado al parecer el 28 de abril y difundido en Twitter, en el que se encuentra el Alcalde de Monterrey con otros miembros del cerrando la sesión del cabildo.

Qué necesidad de @colosioriojas de hacer una sesión de cabildo si sabe que va a estar agarrando el pedo. En este fragmento no sabe ni qué está diciendo. pic.twitter.com/keNTWi2Vdl — Apolo Regio (@ApoloRegio) April 30, 2022

Ana Lucía Riojas Martínez, actual secretaria del Ayuntamiento de Monterrey, le pide a Colosio clausurar los trabajos de la sesión, a lo que el Alcalde responde: “Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19:53 me permito declarar concluidos los trabajos de la misma, no sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido”.

En el video, de poco más de dos minutos, se escucha que mientras termina su participación y da por concluido los trabajos del cabildo, las personas asistentes ríen por la dicción del hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Por la notable falta de dicción y las risas de los demás integrantes de la sesión, usuarios de las redes sociales criticaron y se burlaron del presunto estado de ebriedad del Alcalde regiomontano.