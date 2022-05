Autoridades detienen a 4 por retén del crimen organizado a periodistas en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reconoció que el retén donde fueron detenidos periodistas por unos minutos fue impuesto por el crimen organizado.

Culiacán, Sinaloa, 30 de mayo (Noroeste/SinEmbargo).– Las autoridades detuvieron a cuatro personas armadas que mantenían un retén en la zona serrana del municipio de Badiraguato, en Sinaloa, tal como fue denunciado en medios de comunicación durante la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana.

Además de la detención de cuatro personas, se logró el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo, un arma de fuego, equipo táctico y vestimenta tipo militar, lo que ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, se informó.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que era un retén del crimen organizado, por lo que acudieron en compañía de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El operativo fue montado en cuanto tuvieron el reporte del retén de personas armadas, quienes fueron localizadas aproximadamente a cinco kilómetros de distancia de donde ocurrió el incidente, comentó el funcionario.

Así es el retén que sujetos armados montaron sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo #Sinaloa. Los hombres detuvieron al convoy de prensa nacional que cubría las actividades del presidente López Obrador en la zona.

Afirmó que anteriormente no habían tenido conocimiento de retenes armados en dicha zona.

El pasado viernes grupos de prensa fueron detenidos en un retén de personas armadas en las inmediaciones de Bacacoragua, Badiraguato cuando se trasladaban a cubrir la gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua.

Al ser cuestionado por este hecho el Presidente aseguró que el crimen organizado no controla el país, sino que lo hace el Estado mexicano.

Esta mañana el Jefe del Ejecutivo volvió a hablar del tema, criticó que en medios de comunicación se tratara como “un escándalo” el retén a periodistas y aprovechó para insistir en que su gestión no es como la del expresidente Felipe Calderón.

“Vamos a hacer una gira a Chihuahua y Sinaloa y un escándalo por un retén, esa era la nota principal y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia”, dijo desde Palacio Nacional.

“Él (Felipe Calderón) tenía García Luna de jefe de Seguridad Pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra, no somos lo mismo. Él permitió que hubieran masacres, pero los muy cretinos, conservadores piensan que es lo mismo, no, no somos iguales”, agregó.

–Con información de Karen Bravo, Noroeste