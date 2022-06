“Estoy listo y decidido”: Santiago Creel se destapa para la candidatura presidencial

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- El Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, afirmó sentirse preparado para hacer frente a la candidatura presidencial para las próximas elecciones del 2024.

Durante la realización del evento “Confío en México”, llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco, el Diputado panista habló sobre la convicción y determinación con la que cuenta para ser un contendiente por la Presidencia de la República en 2024, jornada electoral que ya deja entrever a posibles candidatos por parte de Morena.

Santiago Creel hizo un llamado a la recuperación del país, la mejora de la actual estrategia de seguridad y la atención a los rezagos en economía y salud.

“Aquí tenemos que ir todos, necesitamos a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todas, aquí no sobra nadie”, señaló al apuntar la importancia del estado de Jalisco para las elecciones, pues se trata del tercer estado con mayor concentración del padrón electoral.

En caso de que él no fuera candidato presidencial para representar a la Alianza Va por México, aseguró que él respetaría y apoyaría a la persona que fuera designada para hacer frente a Morena, partido que actualmente gobierna el país.

“Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto”.