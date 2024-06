BITS | Elden Ring Shadow of the Erdtree, un ambicioso y espectacular DLC

El nuevo mapa que podemos explorar es aún mejor que el del juego original, la complejidad del mapa, lo tenebrosos que puede ser y la constante tensión que te puede generar conforme avances dentro del juego es realmente mágico.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Han pasado dos años desde el lanzamiento de Elden Ring, un título que no sólo representa una nueva franquicia de la mano de los creadores de Dark Souls, Bloodborne o Sekiro, sino también un escalón más dentro de la búsqueda del estudio por crear uno de los juegos más ambiciosos de los últimos años; su dificultad, la cantidad de contenido que tiene disponible, el inmenso terreno que hay por explorar y la gran cantidad de batallas épicas que podemos tener dentro de un mundo que fue creado para no dejarte descansar ni un sólo minuto, por todo esto después de su llegada en 2022, se posicionó como uno de los mejores juegos de todos los tiempos y por primera vez nos prometía contenido para el futuro con un DLC que hoy conocemos como Shadow of the Erdtree, el cual amplía la historia y nos hace regresar al maravilloso mundo de Elden Ring con nuevos desafíos.

Primero que nada, es necesario saber que para acceder al contenido de Elden Ring Shadow of the Erdtree deberás cumplir ciertos requisitos dentro de los cuales se encuentran: tener un nivel mínimo de 150 y haber vencido a dos jefes de la historia principal de Elden Ring: Radahn, Azote de las Estrellas y Mohg, Señor de la Sangre; una vez cumplidos estos requisitos podremos tener acceso al portal en el Palacio de Mohgwyn que nos llevará a la nueva zona del juego: El Reino de las Sombras.

Sin entrar en tantos detalles referentes a la historia, claramente con los requisitos para acceder a este contenido, es muy necesario conocer el contexto para poder seguir la historia de manera adecuada. En esta ocasión seguiremos la historia de Miquella, la hermana gemela de Meleina y, como ella un “emperyan” quienes básicamente son seres capaz de convertirse en dioses y, que al igual que su hermana, tiene una maldición de eterna juventud además de otros secretos que oculta que serán el pilar principal de la historia que conoceremos en este nuevo contenido para llegar a la verdad detrás de estos personajes y de la guerra, donde nos llevará a explorar un nuevo mundo, nuevos misterios, caminos y enemigos ocultos, nuevas mazmorras y por supuesto, nuevos jefes con los cuales tendremos que sufrir nuevamente, pero es parte del encanto del juego.

Ahora bien, a diferencia de lo que se puede creer, el contenido se posiciona por sí sólo y no a la sombra de Elden Ring. La sensación de entrar por primera vez en este nuevo contenido es muy similar a la primera vez con el juego base y es que, parece que estamos frente a un juego completamente nuevo y no sólo frente a un contenido adicional, la manera en que el juego nos traslada a las nuevas mazmorras y los nuevos caminos que tenemos por explorar es realmente sorprendente, el hecho de ver como el mismo equipo se ha reinventado apenas dos años después con este nuevo contenido es un logro impecable, sumado a todo esto el diseño del nuevo mundo que tenemos frente a nosotros y las nuevas dinámicas de batallas lo vuelven un contenido que, más que complementar la gran experiencia que ya es el juego, nos dan mucho más para desafiarnos en cada momento.

En el apartado gráfico simplemente es espectacular y nos atreveríamos a decir que el nuevo mapa que podemos explorar es aún mejor que el del juego original, la complejidad del mapa, lo tenebrosos que puede ser y la constante tensión que te puede generar conforme avances dentro del juego es realmente mágico, en cada rincón que exploramos podemos descubrir algo totalmente nuevo que no vimos en el juego base y que no deja de sorprendernos a través de un camino que seguimos o de lugares que podemos explorar y descubrir secretos que no están a la vista. Por el lado de jugabilidad, las nuevas mecánicas en cada batalla son espectaculares y en muy pocas de ellas se vuelven similares a las batallas que hemos conocido en el pasado, haciendo que cada jugador se siente desafiado de una manera diferente lo que lo llevará a muchos fracasos, pero también a muchas victorias.

Elden Ring Shadow of the Erdtree es simplemente espectacular, el mejor DLC que hemos visto en un video juego en los últimos años.

