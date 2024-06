Inglaterra avanza a cuartos de final de la Eurocopa con triunfo 2-1 ante Eslovaquia

Por James Robson

Gelsenkirchen, Alemania, 30 de junio (AP) — Inglaterra avanzó a los cuartos de final Campeonato Europeo después de que Jude Bellingham anotó un impactante tiro de tijera en el quinto minuto del tiempo añadido para encender la remontada 2-1 en tiempo extra el domingo ante Eslovaquia.

El acrobático disparo de Bellingham igualó el encuentro 1-1 a segundos del final del duelo de octavos de final en el Veltins Arena.

Luego Harry Kane anotó el cabezazo de la victoria en el primer minuto del tiempo extra y con lo que Inglaterra evitó unas de más grandes sorpresas en la historia de la Eurocopa.

Ivan Schranz anotó en la primera mitad para darle a Eslovaquia el gol que parecía sería suficiente para eliminar a los ingleses, que llegaron al torneo como favoritos tras disputar a la final en la última edición.

