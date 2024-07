Un VIDEO FUERTE muestra el disparo letal de un agente de NY a un menor de 13 años

Por Jennifer Peltz

Nueva York, 30 de junio (AP) – Nyah Mway terminó la enseñanza media el miércoles en el centro de Nueva York, a donde su familia llegó hace una década desde Myanmar en calidad de refugiada, dijeron sus parientes.

El viernes por la noche, el joven de 13 años fue abatido por la policía, que lo había derribado al suelo después de que supuestamente les apuntara con lo que resultó ser una pistola de aire comprimido durante una persecución a pie.

En apuros para comprender su muerte, sus angustiados familiares y los indignados miembros de su comunidad migrante exigieron el domingo justicia para él y que la policía rinda cuentas.

Pero en lugar de celebrar que el adolescente había pasado a secundaria, sus padres aguardaban a que los médicos forenses les entregaran su cadáver y se preguntaban qué pasaría con los agentes policiales.

“Quieren que estén en la cárcel para siempre”, dijo el primo en una entrevista telefónica.

Mientras el Fiscal general del estado y el Departamento de Policía de Utica investigan el tiroteo, los familiares de Nyah y otros miembros locales de la minoría étnica Karen de Myanmar dijeron que planeaban reunirse el domingo por la tarde con el alcalde de Utica, Michael P. Galime. Se envió un mensaje a la oficina del alcalde solicitándole sus comentarios.

Por el momento, los agentes están de baja administrativa con goce de sueldo.

