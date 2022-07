Ebrard se afilia a Morena para votar por los consejos; “que el pueblo decida”, dice

Antes de hoy, la no afiliación de Marcelo Ebrard destacó porque aunque el funcionario defiende a la llamada Cuarta Transformación no figuró en el proceso de creación de Morena como partido.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón participó este sábado en la elección de consejeros estatales de Morena, para ello tuvo que afiliarse al partido, algo que no había hecho ni en 2018, cuando hizo público su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente y candidato presidencial.

El Secretario de Relaciones Exteriores difundió esta mañana fotografías donde se le ve votando en una de las casillas instalada en la Alcaldía Cuahtémoc de la Ciudad de México, en un breve mensaje destacó la elección convocada por el “movimiento”.

Participando esta mañana en la votación convocada por nuestro movimiento para que el pueblo decida. Avanzamos. pic.twitter.com/zdwgSIgTNE — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 30, 2022

Los requisitos para participar en el proceso de renovación interna que se celebrará en los 300 distritos electorales del país son: llenar un formato de afiliación o ratificación de afiliación disponible en el sitio web del partido guinda, además de presentar la credencial del INE vigente y una copia por ambos lados, pasos que el Secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial del partido en el poder tuvo que cumplir para votar esta mañana.

Antes de hoy, la no afiliación de Marcelo Ebrard destacó porque aunque el funcionario defiende a la llamada Cuarta Transformación no figuró en el proceso de creación de Morena como partido, ni en el de la asociación civil —Movimiento Regeneración Nacional— que lo antecedió y que fue creada en 2011 para impulsar las elecciones del año siguiente.

Hubo copiosa votación en la Delegación Cuauhtémoc. pic.twitter.com/6O9Wl6D2fq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 30, 2022

Fue hasta 2014 cuando el INE aprobó la conformación de Morena como fuerza política y en ese entonces Ebrard no estaba próximo al movimiento. Incluso en febrero de 2013, justo cuando nacía el Movimiento de Regeneración Nacional, Ebrard dijo a SinEmbargo que él no se veía en Morena.

En la última actualización del padrón del partido, el nombre de Marcelo Ebrard no aparecía, mientras que en él está consignado que López Obrador se afilió el 10 de noviembre de 2013, el mismo día que lo hizo Claudia Sheinbaum, otra de las aspirantes para representar a Morena en la elección presidencial.

Ahora Ebrard Casaubón busca ser el candidato de Morena en 2024 con un equipo variopinto que exige “piso parejo” en el proceso interno de selección, lo que ya ocasionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador advierta que con este reclamo “se menosprecia a la gente”.

Este fin de semana, el equipo del Secretario de Relaciones Exteriores, autodenominado “Progresistas por la Unidad y Piso Parejo”, dejó en claro que su principal preocupación es la de tener igualdad de condiciones entre él y los otros aspirantes a la candidatura: la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López y el Senador Ricardo Monreal.

Esta premisa, que comparten con el Senador Ricardo Monreal, resonó esta semana en Palacio Nacional, cuando el Presidente advirtió frente a Marcelo Ebrard que hablar de la falta de un “piso parejo” significa menospreciar a la gente y desconfiar de ella, por lo que llamó a no usar ese argumento como excusa porque “no hay dados cargados, no hay cartas marcadas”.

“¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de búmeran. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable; pues no, ya esto cambió”, expuso el mandatario.