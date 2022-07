VIDEO: Delgado llama a votar y explica cómo; Sheinbaum pide evitar malas prácticas

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llamó a votar este sábado y el domingo 31 de julio en la jornada para renovar los consejos estatales. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno capitalina, pidió a las y los militantes evitar “las prácticas del viejo régimen“.

Delgado explicó en un video difundido en sus redes sociales que cualquier persona puede participar en el proceso de renovación interna que se celebrará en los 300 distritos electorales del país, pero debe llenar un formulario disponible en el sitio web del partido guinda.

El morenista explicó que para votar se solicitará la credencial del INE vigente y una copia de ella por ambos lados, además, será necesario llevar un formato de afiliación o ratificación de afiliación que se encuentra en el sitio web del partido, ahí las personas también podrán ubicar sus casillas.

Claudia Sheinbaum también se sumó al llamado para votar y pidió a la ciudadanía cuidar al partido ahora que es la fuerza política con mayor presencia a nivel nacional, pues gobierna en 22 entidades, tiene la Presidencia y la mayoría en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la dirigencia de Morena, el partido espera un proceso incluyente. En ese sentido, recientemente la Comisión Nacional de Elecciones aprobó un acuerdo para garantizar la paridad horizontal en la integración de los Comités Ejecutivos estatales.

En esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador también advirtió que todavía hay “malas mañas”, por lo que el 28 de julio, en su conferencia matutina, envío un mensaje en el que pidió “que no haya injerencia de nadie y también que no se simule” en el proceso de elección.

Después de las asambleas distritales celebradas este fin de semana, Morena realizará la elección de los comités ejecutivos estatales el 13 y 14 de agosto.

ELECCIÓN DESTAPA IRREGULARIDADES

La confrontación interna en Morena se agudizó en los últimos días con motivo de la elección interna con la proliferación de denuncias de irregularidades que van desde acarreos y compra y coacción de votos hasta el uso de recursos públicos para favorecer a personajes y grupos.

SinEmbargo informó desde el 29 de julio que son tantas las denuncias públicas en la víspera de la celebración de las 300 asambleas distritales del partido en el Gobierno, incluida la integración de “brigadas cazamapaches”, que hasta el Presidente Andrés Manuel López Obrador repudió estas prácticas que, definió, son “rémoras del antiguo régimen” que deben erradicarse con la participación libre de los ciudadanos.

“No se puede hacer política sin pueblo, sin amor al pueblo, y no se puede hacer política con trampas. El que hace trampas, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático, no es de izquierda. El corrupto no es de izquierda. Puede ser conservador, pero no es de izquierda. El que quiere triunfar a toda costa y sin escrúpulos morales no es de izquierda. Ese es conservador, oportunista, arribista, convenenciero, corrupto”, expuso.