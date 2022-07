La maquinaria de Ebrard aceleró hacia donde “no hay piso parejo”. Y se topó con AMLO

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón busca ser el candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024 con un equipo variopinto que exige “piso parejo” en el proceso interno de selección, lo que ya ocasionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador advierta que con este reclamo “se menosprecia a la gente”.

Este fin de semana, el equipo del Secretario de Relaciones Exteriores, autodenominado “Progresistas por la Unidad y Piso Parejo”, dejó en claro que su principal preocupación es la de tener igualdad de condiciones entre él y los otros aspirantes a la candidatura: la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López y el Senador Ricardo Monreal.

Esta premisa, que comparten con el Senador Ricardo Monreal, resonó ayer en Palacio Nacional, cuando el Presidente advirtió frente a Marcelo Ebrard que hablar de la falta de un “piso parejo” significa menospreciar a la gente y desconfiar de ella, por lo que llamó a no usar ese argumento como excusa porque “no hay dados cargados, no hay cartas marcadas”.

“¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de búmeran. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable; pues no, ya esto cambió”, dijo ayer el Presidente.