El mensaje de AMLO sobre el piso parejo fue para Ebrard, dice el Senador “rebelde”

El Senador aseguró que el Canciller Marcelo Ebrard es cobijado por el oficialismo, a diferencia de él, pero que quejarse de que no hay piso parejo es “menospreciar a la gente”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– Ricardo Monreal, el Senador “rebelde” de Morena, esquivó la pelota lanzada esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que quejarse de que no hay piso parejo es “menospreciar a la gente”.

Monreal se movió unos centímetros y dejó ir la pelota hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores: “Creo que ese mensaje [el de AMLO] fue para Marcelo Ebrard, que se quejó de que no hay piso parejo y Marcelo Ebrard por algo lo dirá. Es un hombre inteligente y a pesar de que es cobijado por el oficialismo, o al menos por las menciones del Presidente, yo no estoy en ese privilegio. Pero sí creo lo que dice el Presidente: que la gente va a reaccionar. Y no le gusta la imposición”.

