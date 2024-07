AMLO critica posturas de Fox y Calderón sobre Venezuela; revela carta a FCH en 2006

El Presidente compartió la carta que le mandó a Felipe Calderón en 2006, luego de los comicios, en donde le pidió que se posicionara a favor del cuento de votos. También recordó que ningún organismo internacional o país se pronunció en contra del proceso electoral en ese entonces.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a los exmandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada por haber ido a Venezuela como observadores internacionales del proceso electoral presidencial, ya que en su momento ambos no quisieron un recuento de votos en México, lo que hubiera limpiado la elección de 2006.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que algo importante en las elecciones es que se den a conocer los resultados de las boletas, por lo que lo mejor es esperar y que avance el conteo de votos para que se clarifiquen las elecciones. Además, cuestionó el injerencismo de otros países en Venezuela.

“Hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 por ciento de las casillas computadas. Hay un resultado, sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea nada más la cifra general y que se avance en el cómputo. Es lo que nosotros estamos planteando. Y no descalificar ni en un sentido, ni en otro. Esperar. Ha habido mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política y no olvidemos que hubo elecciones. Cuando son acciones violentas, cuando son golpes de Estados, pues eso se condena. Eso no se puede permitir”, dijo.

“Cuando hay elecciones u otras cosas, es pedir si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si es que hace falta, que se cuenten votos, lo que aquí no quiso ni [Vicente] Fox ni [Felipe] Calderón, que ahora ya son observadores democráticos. Cuánto le insistimos a Fox, le mandé una carta a Calderón en el 2006, después de la elección, para que se contaran los votos porque la diferencia era de 0.55 [por ciento]. No quiso y ahora ya son demócratas porque así es la hipocresía en el bloque conservador. Tampoco me extraña ni es para llamarse a engaño. Así son. Esa es su naturaleza”, afirmó.

Asimismo, el Presidente compartió la carta que le mandó a Calderón en 2006, luego de los comicios, para pedir el recuento de votos. También recordó que ningún organismo internacional o país se pronunció en contra del proceso electoral.

“Ningún país del extranjero se pronunció en contra del fraude, ninguna organización internacional. Todos los corresponsales extranjeros alineados. Por eso ahora llama la atención que hay mucha propaganda. ¿Por qué no pones la carta que le mandé a Calderón en ese entonces, a los pocos días, para que se contaran los votos? Entonces cómo… Excusas leguleyas, le dio la vuelta. A lo mejor, pero para los jóvenes, por la doble moral, por el doble discurso, por la hipocresía porque sí hay que perdonar, pero no olvidar”, señaló.

“Entonces es cosa de esperar el resultado y también respetar la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué no tienen los gobiernos de otros países pequeños, medianos o grandotes cosas qué hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? ¿Hay un Gobierno del mundo o una confederación de gobiernos del mundo que es la que decide qué es bueno, qué es malo, quién es demócrata, quién no es demócrata? ¿No cada país es independiente, soberano, libre?”, preguntó.

Más adelante, dio a conocer la carta que le envió a Calderón:

“Como usted comprenderá, yo nunca podré decir que estas elecciones fueron equitativas, limpias y libres. […] Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultado si a usted le favorecen y no convocar a más movilización. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el Tribunal si resulto triunfador en el recuento”, leyó.

“En caso de que usted no acepte esta propuesta, asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos. Si el Tribunal no cuenta los sufragios y avala su ‘triunfo’, quedará para siempre la sospecha o la certidumbre de que usted no ganó en las urnas y de que hubo fraude en la elección. De ser así, para millones de mexicanos usted será un Presidente espurio y nuestro país no merece ser gobernado por alguien que no tenga autoridad moral ni política”, concluyó.

López Obrador sostuvo que Calderón ni siquiera lo consideró, y que el mismo día que le envió la carta le respondió con el “sonsonete hipócrita”: “La Ley es la Ley”.

“Que se revisen las actas. Que se cuenten los votos. Y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad en forma democrática porque en nombre de la democracia, se cometen atrocidades. Hay que esperarse. […] ¿Qué se tiene que meter la OEA [Organización de los Estados Americanos]? Eso es injerecismo, por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento sostiene la OEA que ganó el otro candidato [Edmundo González]? ¿Dónde están las pruebas?”, arremetió.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció el domingo pasado que el Presidente Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones 2024, pese a las denuncias de la oposición de irregularidades en el proceso de conteo. El mandatario se jugaba su reelección y la continuidad de un proyecto político autoproclamado como socialista que inició el fallecido Hugo Chávez hace 25 años.

El Consejo indicó que Maduro obtuvo un 51.20 por ciento de los votos con el 80 por ciento de las mesas escrutadas, en el que fue el mayor desafío electoral desde su llegada al poder hace 11 años con Edmundo González como rival representando la candidatura unida de la oposición.

El aspirante opositor quedó con 44.2 por ciento del respaldo popular, según los datos difundidos por Elvis Amoroso, presidente del CNE, que atribuyó el retraso en la comunicación de los resultados a que tuvo que “solventar una agresión” al proceso electoral. No dio más detalles sobre ese punto. También indicó que la participación fue del 59 por ciento.