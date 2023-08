Seis estados se quedan rezagados en la localización de desaparecidos, revelan cifras

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).— Si bien a nivel nacional las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) –cuya titular Karla Quintana renunció apenas la semana anterior– indican que la mayor parte de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en el país han sido encontradas, los estados de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas lideran los porcentajes más altos de personas que permanecen desaparecidas con respecto al total de reportes recibidos en los últimos 15 años.

“La Comisión Nacional de Búsqueda en esta primera etapa que estuvo liderando Karla [Quintana] con su equipo hizo lo que tenía que hacer, que era crear una institución que no existía y que de alguna manera instaló el discurso y el concepto de desaparición en el inconsciente colectivo, entonces todos están más dispuestos a denunciar y a documentar la desaparición de su familiar”, señaló la doctora Javiera Donoso, especialista en desapariciones.

“Pero yo creo que en esta nueva etapa es necesario conseguir una persona [que encabece la CNB] que tenga mucho conocimiento de campo, mucho contacto con los colectivos y que tenga olfato para la búsqueda, porque ya es momento de empezar a encontrar”.

En números absolutos, los seis estados con mayor número de personas desaparecidas son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México; pero al comparar el número de reportes totales de desaparición o no localización recibidos con el número de personas que permanecen desaparecidas, da cuenta que son otras entidades las que tienen los índices más bajos de localización.

Incluso, en ocho entidades más de la mitad de las personas que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 15 años permanecen sin ser localizadas. Se trata de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

FISCALÍAS, CON POCA CAPACIDAD Y NEXOS AL CRIMEN

Una de las hipótesis que arrojó la doctora Donoso sobre los motivos detrás de las bajas tasas de localización de dichas entidades es la infiltración del crimen organizado y grupos delincuenciales en las fiscalías y policías locales, al estar coludidos con elementos de dichas corporaciones.

Igualmente, indicó que muchos estados adoptan una postula política que busca negar o minimizar una problemática de desaparición forzada al no investigar el tema. Esto se ve reflejado, ejemplificó, en la designación de titulares de las comisiones locales de búsqueda, ya que este nombramiento depende del Ejecutivo estatal.

“Si el Gobernador quiere que el tema de los desaparecidos tenga un muy bajo perfil y que no se mueva y que no se investigue, precisamente eligen a un comisionado que saben que no van a hacer absolutamente nada, y tenemos el caso de Guerrero, de Puebla, y de muchos otros estados donde los comisionados son un cargo honorario, pero en realidad no hacen nada”, apuntó.