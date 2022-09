Putin proclama anexión a Rusia de 4 regiones de Ucrania y escala guerra con su vecino

Madrid, 30 de septiembre (Europa Press).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha proclamado este viernes la anexión a la Federación Rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, lo que implica situar bajo su supuesta soberanía territorios que han sido ocupados militarmente. “Serán ciudadanos rusos para siempre”, ha señalado.

Putin ha defendido que responde al deseo de “millones de ciudadanos”, que están en su “derecho” de pedir sumarse a Rusia en virtud del principio de la autodeterminación de los pueblos que, según ha apuntado, también contempla la propia Naciones Unidas.

El mandatario se ha retrotraído a la época soviética y ha apelado a la tradición para defender que, fuera de Rusia, hay quienes quieren “volver a su patria histórica”. “La gente de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia serán ciudadanos rusos para siempre”, ha dicho, dentro de un discurso dirigido tanto a Kiev como a Occidente.

También ha recordado a los “mártires” que han perdido la vida “víctimas del régimen de Kiev”, incluidos los militares rusos fallecidos desde el inicio de la invasión en febrero, y ha emplazado a las autoridades ucranianas a aceptar un alto el fuego y volver a la mesa de negociaciones.

“No nos ven como una sociedad libre”, sino como “una multitud de esclavos”, ha añadido, acusando a los “avariciosos” gobiernos occidentales de actuar en beneficio propio.

En este sentido, ha advertido que los compromisos de no expansión de la OTAN en el este de Europa han resultado ser un “engaño”, así como los acuerdos para frenar el desarrollo armamentístico. “Estados Unidos es el único país del mundo que usó dos veces armas nucleares”, ha recordado, en alusión a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki.

Putin: Western elites have gone too far. It is Russia’s historical tradition and destiny to stop, by any means necessary, those who seek world domination. pic.twitter.com/ys8AOwVM2W

— Putin Direct (@PutinDirect) September 29, 2022