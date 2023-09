“PIB Latino” que se produce en EU conformaría la quinta economía del mundo: reporte

En esa misma década, de 2011 a 2021, los latinos en EU fueron responsables del 20.9 por ciento del crecimiento real del PIB de Estados Unidos, presumió por su parte Sol Trujillo, la directora de la organización que realizada éste y otros estudios sobre el impacto de la comunidad en el país norteamericano.

Ciudad de Méxcio, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El poder de la comunidad latina en Estados Unidos no sólo es cultural y social, sino también económica: un reporte publicado esta semana revela que, si los latinos que viven en la Unión Americana fueran un país, serían la quinta economía del mundo, con una producción de 3.2 billones de dólares para 2021 y un crecimiento (entre 2010 y 2020) de un 73 por ciento en la participación laboral.

Así lo detalla la Sexta edición anual del llamado “PIB Latino“, en referencia al Producto Interno Bruto (PIB) que mide el crecimiento de los países. La investigación, encabezada por la organización Latino Donor Collaborative (LDC), fue realizada por los doctores Dennis Hoffman y José A. Jurado, ambos de la Universidad del Estado de Arizona.

El primer gran dato que reportaron los autores esta semana es que la producción económica de los latinos en EU pasó de 2.8 billones de dólares en 2020 a 3.2 billones en 2021. “Es, de hecho, un crecimiento 2.5 veces más rápida que su equivalente no latino”, indicaron.

Entre 2011 y 2021, además, los ingresos de la comunidad crecieron a una tasa anual de 4.7 por ciento, comparada con el 1.9 por ciento de crecimiento de los no latinos. Las compras realizadas por latinos crecieron 4 por ciento (1.9 por ciento para no latinos) y el poder de adquisición creció 3.9 por ciento, comparada con el 1.6 por ciento para no latinos, “subrayando que la comunidad latina tiene un rol significativo en impulsar la economía de EU hacia adelante”, indicaron los autores.

“Internacionalmente, la economía latina de EU se ubicaría en quinto lugar entre las más grandes del mundo. Entre 2011 y 2021, fue la tercera entre las que crecieron más rápido, apenas por debajo de China y de la India”, explicaron.

En esa misma década, de 2011 a 2021, los latinos en EU fueron responsables del 20.9 por ciento del crecimiento real del PIB de Estados Unidos, presumió por su parte Sol Trujillo, la directora del LDC, la organización que realizada éste y otros estudios sobre el impacto de la comunidad en el país norteamericano. “Los latinos encabezan no sólo el crecimiento del PIB, sino el consumo, la innovación, la productividad y la fuerza de trabajo”, añadió.

El componente industrial más grande de la economía latina en EU fue la administración pública, que representa unos 438.8 mil millones de dólares, o 15.6 por ciento del valor añadido en 2021 por esa industria; le sigue la manufactura, con 288 mil millones de dólares, o un 11.5 por ciento de aportación; bienes raíces, renta y alquileres, con 279 mil millones, o un 9.5 por ciento de valor agregado; atención médica y asistencia social, con 239 mil millones, o un 13.7 por ciento; y el comercio mayorista (233 mil millones, o 16.1 por ciento de aportación a la industria). “Esta amplia distribución de la industria demuestra la naturaleza diversificada de la economía latina”, resalta el reporte.

LAS RAZONES DEL PODERÍO LATINO

De acuerdo con el reporte, las razones de que la comunidad latina en EU tenga una fuerza tan fuerte en la economía local se debe a tres razones principales: el crecimiento de su población, una participación muy alta en la fuerza laboral nacional y el aumento en la productividad, ligado a los logros educativos.

De 2011 a 2021, la población latina tuvo un aumento de 12.1 millones de personas, un millón más que la población no latina. Además, mientras la población no latina envejece, los latinos se encuentran en un boom. Un análisis de datos recientes del censo de 2020 ya había advertido que la cantidad de niños latinos en Estados Unidos aumentó en más de 1 millón en un período de 10 años. El análisis, realizado por la Oficina del Censo, encontró que el 25.7 por ciento (18.8 millones) de todos los niños estadounidenses menores de 18 años eran de origen latino en 2020, frente al 23.1 por ciento (17.1 millones) en 2010.

Lo que sucede es que hay paradojas poblacionales. Aunque se muestra que la población estadounidense es más vieja que nunca, la nación sigue siendo más joven que sus pares en Europa, donde la edad promedio es de 44 años. Históricamente, la inmigración ha mantenido joven a los Estados Unidos, ya que los inmigrantes generalmente son adultos en edad laboral y, a menudo, tienen más hijos que los estadounidenses nativos. Si bien la inmigración se ha recuperado de los niveles más bajos durante la pandemia, en general se ha desacelerado desde 2016.

La mayoría de la comunidad latina en EU está por debajo de los 25 años: la edad más común es de entre 1o y 14 años, comparata con la más común de los no latinos, de 60 a 64, la diferencia es abismal. Esta dinámica, explica el reporte, “da como resultado que este grupo comprenda casi todas las nuevas incorporaciones a la franja de edad de 18 a 64 años. A medida que los trabajadores mayores no latinos se jubilan, los latinos más jóvenes ingresan al mercado laboral, contribuyendo con ingresos fiscales e impulsando el gasto”.

Además, los latinos mayores de 16 años consistentemente muestran una mayor propensión a unirse a la fuerza laboral, una tendencia que persiste en la última década. “En 2021, la tasa de participación de los latinos en la fuerza laboral fue 5.4 por ciento más alta que la de los no latinos, lo que ayudó a las industrias durante un período de mercados laborales ajustados”, aseveraron.

OTROS INDICADORES

El reporte de la LDC asegura que “la evidencia económica del progreso de los miembros de la comunidad latina es abundante”: detallan que la proporción de ingresos salariales de los latinos, según lo informado en las estadísticas de la Encuesta sobre la Comunidad de EU, ha aumentado considerablemente durante la última década. “La proporción ha aumentado en poco más del 10.3 puntos porcentuales del ingreso total de Estados Unidos a 13.3 puntos porcentuales, un aumento del 29 por ciento, “lo que demuestra que los ingresos ajustados por inflación de la comunidad latina han crecido dos veces más rápido que los de los no latinos entre 2011 y 2021, a un 3.7 por ciento anual en comparación con el 1.8 por ciento de los no latinos”.

Asimismo, el reporte reveló que la proporción de hogares en EU que se identifican como latinos ha aumentado de un 11.6 por ciento en 2010 a un 14.4 por ciento en 2021. En esa década, el crecimiento anual de los hogares latinos generalmente varió entre 2 y 3 por ciento, y nunca cayó por debajo del uno por ciento. Pero, sobresalientemente, en los últimos dos años el crecimiento se ha acelerado a casi un 5 por ciento anual. En contraste, el crecimiento de los hogares no latinos, que se mantuvo por debajo o en el uno por ciento en ese mismo periodo, creció apenas un poco más rápido: 1.5 por ciento en los últimos dos años, lejos del “ritmo latino”.

POR ESTADOS

Por último, el documento sobre el PIB Latino de EU proporciona, por primera vez, un desglose de la economía latina en todos los estados de la Unión Americana. “Existen importantes economías latinas en California, Texas y Florida (entre otros estados), que ascienden a 682 mil millones, 465 mil millones y 240 mil millones de dólares respectivamente. La economía latina de California por sí sola se ubicaría como la 21 más grande del mundo, ubicada entre Polonia y Suiza”, detalla el reporte.

Además, la participación latina en la fuerza laboral influye positivamente en todos los estados estadounidenses, pero ciertos estados del sur se benefician en mayor medida de este grupo demográfico, según el documento. “Con Ingresos Internos Brutos (IDB) latinos de 682 mil millones, 465 mil millones, 240 mil millones y 186 mil millones respectivamente, California, Texas, Florida y Nueva York son excelentes ejemplos.”, indican los autores. Paradójicamente, es en estos estados donde mayor discriminación se presenta ante las minorías y los migrantes.