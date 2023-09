VIDEO: Ejército despliega unidades en la zona serrana de Sinaloa, corazón del cártel

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– Elementos del Ejército mexicano mantienen un operativo en la zona del Triángulo Dorado de Badiraguato, en Sinaloa, en lo que se considera el corazón y hogar de “Los Chapitos”, el grupo dentro del Cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

De acuerdo con la información local, el despliegue militar que se encuentra en marcha este sábado, es en la zona entre La Tuna y Santa Gertrudis, en los límites de Sinaloa con Chihuahua y Durango. Helicópteros militares han sobrevolando el área durante la mañana de hoy.

Hasta el momento, no se ha ofrecido información oficial sobre el operativo ni por autoridades locales ni federales.

Mexican military helicopters & airplanes fly over Badiraguato, bastion of the Sinaloa cartel. Gotta put on a show ahead of Blinken & Mayorkas visit to Mexico next week. More so now that USA threats to cut/halt aid to Mexico because @lopezobrador_ does nothing against the cartels. pic.twitter.com/kJ7s5qlbaR

— David Wolf (@DavidWolf777) September 30, 2023