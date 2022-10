Persiste violencia de género en la Universidad: en dos años suman casi 1,200 quejas

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– La reciente acusación de la violación de una estudiante en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) ha vuelto a poner en la mira la violencia contra las mujeres cometidas por miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en sus planteles, en tanto colectivas acusan inactividad de los directivos para resolver el asunto de fondo.

La queja, que ya está siendo atendida también por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), se suma a un universo de mil 175 registradas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 por “haber sido afectadas por hechos relacionados con violencia de género”.

La violencia de género en la UNAM ha generado ya una fuerte exigencia por parte de la comunidad estudiantil para que las más de 369 mil universitarias puedan laborar y estudiar en condiciones de seguridad, especialmente después de que Lesvy Berlín Rivera Osorio fuera asesinada dentro de Ciudad Universitaria en mayo del 2017.

La UNAM informó que entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2022 la Defensoría recibió 866 quejas específicamente indicando hechos relacionados con acoso y abuso sexual, donde el 96 por ciento de las ocasiones se identificó a un hombre como el probable perpetrador, interpuestas en un 98 por ciento por mujeres. De los trámites iniciados contra 818 personas señaladas, se concluyeron 689 y 129 estaban en trámite al 23 de septiembre de 2022.

Sin embargo, la abogada Montes de Oca indicó que estas medidas podrían no ser suficientes para prevenir que vuelva a suceder un caso de violencia similar. “Hemos visto que las medidas van orientadas únicamente a establecer un diálogo, a colocar alarmas en caso de que suceda alguna cuestión; sin embargo, no hay mayor involucramiento de otras partes de la universidad, por ejemplo con todo el tema de Vigilancia UNAM, se necesita una reforma para que verdaderamente puedan ejercer sus trabajos de seguridad”, expuso.

VIOLENCIA ABUNDA EN FACULTADES

Montes de Oca resaltó que aunque existen vías institucionales para denunciar violencias en la UNAM, existe una falta de conocimiento de los procedimientos y los organismos competentes para hacerlo, además de “mucha desconfianza hacia las autoridades” debido a casos que se han denunciado pero, pese a que existe una resolución del Tribunal Universitario, las personas no reciben una sanción y no hay un seguimiento real después de dictada una sentencia.

“No existe una medida que permita generar una cultura de la denuncia y una confianza institucional hacia las instituciones, todavía no lo existe dentro de la universidad y, a diferencia de hace unos años en el que se veían que más chicas estaban confiadas en denunciar, ahora se ha visto que las chicas ya no quieren denunciar porque saben que no va a haber un resultado favorable para sus casos. Quienes trabajamos con colectivas de alumnas vemos que ya muchas chicas no quieren denunciar porque ya saben que no va a pasar nada dentro de la universidad”, detalló.