El Ministro Pérez Dayán es exhibido en el Gran Premio de México en medio de polémica

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El Gran Premio de México congrega a un sector de la población muy específico. Por un lado está quien ahorra y se paga un boleto, por el otro una clase política y económica que puede acceder a paquetes que tienen costo en dólares.

En esa área coincidieron Carlos Slim Domit, Elías Ayub y Benjamin Salinas, empresarios mexicanos prominentes, incluso apareció el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Pero también Alberto Pérez Dayán, un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organismo que actualmente concentra la exigencia de austeridad por gran parte de la población.

El Gran Premio de la Fórmula 1 es considerado “el evento deportivo más importante y exclusivo de México” por lo que ya se convirtió en “la mejor plataforma de mercadotecnia y relaciones públicas”.

Estas líneas forman parte de Corporate Suites, la plataforma a través de la cual se vendieron los boletos y los espacios para el evento.

Pérez Dayán estuvo en el área correspondiente a Paddock Club, que es el boleto más costoso.

De acuerdo con Corporate Suites, el costo del boleto individual es de 5 mil 800 dólares, unos 104 mil 400 pesos más IVA. Es una suite que incluye servicios de meseros y atención individualizada, alimentos gourmet, barra de bebidas internacionales (con gin, ron, whisky, vodka, vino, cerveza, champagne), baños privados premium, regalos conmemorativos y acceso a áreas exclusivas durante la carrera y en la premiación.

La fotografía del Ministro Pérez Dayán fue en el área de pit walk, que es donde están los pilotos, los mecánicos y los autos, además de “invitados especiales”.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto. Sin mencionar el nombre del Ministro hizo referencia a la fotografía que circuló en redes sociales.

“Ayer estaba yo viendo a un Ministro, ¿no?, que va a este deporte de los carros… […] La Fórmula 1, que es un buen deporte y qué bueno, ¿no?, que tenemos en México esta oportunidad de que se dé aquí este campeonato, muy bien y todo. Pero ahí anda el Ministro, ¿no? No va a la galería, no. ¿Cómo se llama allá donde nada más escuchas el ruido? […] A las gradas. No, ahí nada más es ‘rum, rum’, no, va a donde… […] Sí, a la zona especial. Y luego, sale ahí hasta con un Rolex. ¿Cuánto valen esos Rolex?”, comentó.