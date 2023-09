La Corte pide millones en 2024 para deportes, cocina, seguros, bonos, teléfonos...

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en este sexenio ha sido criticada desde los poderes Ejecutivo y Legislativo por destinar millones a gastos que consideran “superfluos”, solicitó para 2024 un total de 6 mil 109 millones de pesos, de los cuales, más de 2 mil millones de pesos se destinarían a partidas como actividades deportivas, utensilios de cocina, alimentos, bonos, seguros de gastos médicos, telefonía celular y gasolina para los 11 ministros, por lo que desde Morena analizan un recorte en su presupuesto.

SinEmbargo consultó al Poder Judicial de la Federación sobre las críticas hacia algunas de las partidas que prevé en el presupuesto que solicitó para 2024 y respondió que “por el momento no hay una postura” sobre el tema.

De acuerdo con el Paquete Económico 2024 presentado hace unos días, para el Poder Judicial de la Federación se contempla un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, cantidad que había solicitado la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y que es 4 por ciento mayor al asignado este 2023 (80 mil 646 millones, considerando la inflación).

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, dijo la Ministra Piña el pasado 28 de agosto al solicitar el aumento.