“Ya es mucho el cinismo”: AMLO critica la solicitud de presupuesto del Poder Judicial

El Presidente reiteró que las y los ministros violan la Constitución al no reducirse sueldo, pues se encuentran amparados.

Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por pedir un aumento de su presupuesto para el próximo año, por lo que señaló a ministras y ministros de “cínicos”.

El mandatario mencionó que el presupuesto de la SCJN está “excedido”, razón por la que contrario a lo solicitado, agregó, debería haber una reducción.

“Tanta la prepotencia y cinismo del [Poder] Judicial que son capaces de no respetar el mandato constitucional y que [ministros se ampararían] si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto que está excedido. No es que les haga falta, tienen de más”, apuntó.

“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte. No quiero generalizar, pero de la mayoría, en este caso de la [Ministra] presidenta, son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, violan la Constitución”, agregó.

El mandatario acusó que la SCJN no respeta la Constitución y que cuenta con el respaldo de la clase económica, por lo que no defienden los intereses de las personas.

“Ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están”, alegó.

El Diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó ayer que invitarían a la Cámara de Diputados a la Ministra Presidente de la Corte, Norma Piña Hernández, para hablar sobre el presupuesto de la institución, para que explique los sobresalarios, las comidas y los viajes que realizan los miembros de la SCJN.

“Invitaremos a la presidenta de la Corte para que acuda a la Cámara de Diputados a explicar los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escribió en sus redes sociales.

“Advertir que, si no aprobamos el presupuesto al Poder Judicial para 2024 no se podrá garantizar una transmisión de poder pacífica y con estabilidad democrática, pone en entredicho la aplicación pronta, expedita y gratuita de la justicia en México. No son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y mucho menos hemos recibido el paquete presupuestal para el próximo año”, aclaró.

Ayer, la Ministra presidenta Norma Piña Hernández informó de la solicitud de un incremento del cuatro por ciento del presupuesto de la institución ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año.

Durante la sesión solemne y conjunta de los plenos de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se realizó la presentación del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el 2024, en la cual, la Ministra presidenta detalló que el incremento solicitado es respuesta a la disminución del 15.4 por ciento que han tenido desde la entrada del actual Gobierno en 2018.

La Ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para su aprobación en la Cámara de Diputados se encuentra una “justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados”.