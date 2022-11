La celebración navideña anticipada de Sandra Cuevas se vuelve una fiesta.. para MEMES

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue objeto de críticas y burlas después de que subiera unas fotos de temática navideña en sus redes sociales.

Junto con dicho mensaje, Cuevas subió unas fotografías de ella desde su casa, la cual cuenta con distintos adornos navideños como el clásico árbol, un cascanueces de gran tamaño, almohadas, figuras de Santa Claus y un oso de peluche que ella misma carga. Asimismo, ella misma porta una vestimenta de rayas rojas, verdes y blancas, colores emblemas de la festividad.

Esta publicación no pasó a desapercibido y suscitó una fuerte reacción entre usuarios de la red social, principalmente a través de burlas hacia la mandataria de la demarcación capitalina.

Aquí algunos de los memes que formaron parte de la intensa ola contra Sandra Cuevas:

El oso que la propia Sandra Cuevas carga en las fotografías, el cual usuarios aseguraron que tiene una expresión peculiar, fue el principal hilo por el que continuaron las burlas hacia la Alcaldesa.

Sandra Cuevas be like… https://t.co/vXsJu6rxEN pic.twitter.com/gVVxSot6d8

SANDRA CUEVAS: UNA POLÍTICA CON CAMINO LLENO DE POLÉMICAS

Letras en Tepito

La Alcaldesa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde su inicio en la gestión de la demarcación de la Ciudad de México en 2021, no ha dejado de ser un objeto de polémicas y críticas.

Durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, inauguró unas letras monumentales en el barrio de Tepito, semejantes a las que son colocadas en los pueblos mágicos.

Estas fueron creadas por el artista plástico mexicano David de León y muestra íconos de la zona capitalina como Adalberto Martínez “Resortes”, al luchador El Santo y el boxeador Luis “Kid Azteca” Villanueva; así como una pareja bailando en los conocidos “sonideros” y una vista del tianguis icónico del barrio.

Luego de su develación, usuarios reaccionaron en redes sociales, criticando la medida puesto que aseguraron, esto podría ser un primer paso para la gentrificación de Tepito.

Además, también hicieron burla del acto público ya que, después de que se llevara a cabo la inauguración, las letras fueron tapadas con plástico negro y cinta.

Sí me reí poquito. El Barrio Mágico de Tepito 💁🏻‍♀️. pic.twitter.com/V2I4bKDL8q

Uso indebido de imagen de mujeres para spots

El pasado mes de octubre, mujeres se deslindaron del uso de su imagen —aparentemente empleada sin sus respectivos permisos— para la campaña de Sandra Cuevas por motivo de su Primer Informe de Gobierno.

La usuaria de Twitter Pao Bazán compartió una captura de un spot promocional del Gobierno de la demarcación capitalina para señalar que se opone al uso de su imagen para difundir “logros” por parte de su Administración.

Bazán señala que, el supuesto cumplimiento de la creación de salas de lactancia es un logro erróneamente atribuido al Gobierno de Cuevas, pues éstas se consiguieron en 2019, durante la Administración anterior en la Alcaldía.

NO AUTORIZO que @SandraCuevas_ y la @AlcCuauhtemocMx utilicen mi imagen para promocionar supuestos “logros”.

No solo son imágenes del gobierno pasado, si no también mentiras … ya que la sala de lactancia fue un logro de la administración anterior, la cual se inauguró en 2019. pic.twitter.com/xeWoq1LL5B

— Pao Bazán (@PaolaBa28571740) October 19, 2022