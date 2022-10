Mujeres se deslindan de spots de Sandra Cuevas y la acusan de uso indebido de imagen

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Mujeres se deslindaron del uso de su imagen —aparentemente empleada sin sus respectivos permisos— para la campaña de la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por motivo de su Primer Informe de Gobierno.

La usuaria de Twitter Pao Bazán compartió una captura de un spot promocional del Gobierno de la demarcación capitalina para señalar que se opone al uso de su imagen para difundir “logros” por parte de su Administración.

Bazán señala que, el supuesto cumplimiento de la creación de salas de lactancia es un logro erróneamente atribuido al Gobierno de Cuevas, pues éstas se consiguieron en 2019, durante la Administración anterior en la Alcaldía.

Además, señaló que el propio uso de imágenes, incluyendo en los que ella aparece, son en realidad del Gobierno pasado, por lo que negó categóricamente el empleo de su imagen para fines promocionales.

NO AUTORIZO que @SandraCuevas_ y la @AlcCuauhtemocMx utilicen mi imagen para promocionar supuestos “logros”.

No solo son imágenes del gobierno pasado, si no también mentiras … ya que la sala de lactancia fue un logro de la administración anterior, la cual se inauguró en 2019. pic.twitter.com/xeWoq1LL5B

— Pao Bazán (@PaolaBa28571740) October 19, 2022