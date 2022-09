“Nuestros padres están llenos de coraje, entiendo por qué actuó así”: Sandra Cuevas

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Sandra Cuevas, Alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx), justificó las acciones de Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, luego de que el señor amenazara a un inspector del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la CdMx con un cuchillo.

La titular de la demarcación capitalina respondió a un video publicado por Mauricio Tabe Echartea, en donde se unió a las disculpas públicas por las acciones realizadas por su padre a las afueras de la taquería “Don Eraki”.

“Estamos contigo y con tu padre: entiendo por qué actuó así”, siguió.

En dicho material, el Alcalde de Miguel Hidalgo aseguró que la situación fue parte de un acto de provocación del cual su padre “cayó”, puesto que él no tiene ninguna injerencia en la política; además de que, aseguró, que el negocio cuenta efectivamente con toda los papeles y permisos en forma, por lo que negó categóricamente dichas acusaciones de incumplimiento.

“No me voy a quedar callado frente a la intimidación, los ataques y la provocación. Lo digo fuerte y claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas”, dijo Mauricio Tabe.

El día de ayer, un video del padre de Mauricio Tabe, dueño de una taquería en la Ciudad de México (CdMx), trascendió en redes sociales ya que éste salió con un cuchillo y atacó a inspectores del Invea de la CdMx que la clausuraban, de acuerdo con distintos testimonios, incluyendo videos, dados a conocer en las redes sociales.

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la capital, confirmó en conferencia que es investigado el permiso de la taquería “Don Eraki”, porque el uso sería habitacional y no comercial. Quien atacó a los servidores públicos con el arma blanca es Daniel Tabe Tabe, padre del Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Un perfil en Linkedin e información del Registro Público y de Comercio parece confirmar que, en efecto, Donheraki (o “Don Heraki”) es una empresa de la familia.

Horas más tarde del incidente, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales por haber amagado al inspector del Invea con un cuchillo. Dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

“Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerla daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente cuánto me ha constado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice; me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo, de verdad me arrepiento, eso no va con mi personalidad”, declaró el padre del Alcalde de la Miguel Hidalgo en un videomensaje.